Dveri: Zašto vlast ne govori o odlasku stranih firmi iz Srbije

Srpski pokret Dveri danas je upitao predstavnike vlasti zašto ne govore koliko je stranih firmi napustilo Srbiju, pogotovo poslednjih nekoliko meseci.

„Ne samo što odlaze preko noći, već ostavljaju dugove od po nekoliko desetina miliona dinara, radnike bez posla, a naručioce bez robe koja je unapred plaćena“, navodi se u saopštenju Dveri.

Ukazano je na primer turske firme Simit Saraj koja je otišla i ostavila dug od 15,2 miliona dinara, prema podacima Narodne banke Srbije.

„Na sličan način, i to pre samo mesec dana to je uradio i trgovinski lanac Houm plus, ostavivši dug od preko 50 miliona dinara. I oni nisu jedini. Pre njih je to bio slučaj sa ruskom firmom Spilit, nemačkom Servfud, hrvatskom Gold iksčejndž, bugarskom Hendi, italijanskom Leonardo…“, istakle su u saopštenju Dveri.

Dodaje se da na sve to „vlast ćuti kao da dugovi ne ostaju u Srbiji i kao da upravo gradjani Srbije nisu ti koji ostaju bez posla“.

„To, sa jedne strane, samo potvrdjuje činjenicu da je interes stranaca ovom režimu mnogo bitniji od gradjana sopstvene države, a sa druge strane, da Srbija nije nikakav ekonomski tigar, već je pod ovom vlašću postala samo podneblje jeftine radne snage“, ocenile su Dveri.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.