DW: Skupe vakcine poskupljuju još više

BERLIN – Umesto da padaju, cene vakcina protiv kovida-19 skaču iako su proizvođači povećali kapacitete i diverzifikovali proizvodnju.

Reč je pre svega o vakcinama Fajzera i Moderne, piše Dojče vele (DW) i dodaje da kritike stižu iz Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Kompanija Moderna saopštila prošle nedelje da je njena vakcina protiv kovida, šest meseci nakon druge doze, bila efikasna oko 93 odsto. To je gotovo nikakva promena u odnosu na kliničko ispitivanje koje je pokazalo efikasnost od 94 procenta.

Podaci nakon šest meseci takođe pokazuju da Modernina vakcina i dalje u 98 odsto slučajeva pruža zaštitu od teških oblika bolesti, te da je bila i stoprocentno efikasna u sprečavanju smrtnih ishoda.

Ipak, Moderna i dalje procenjuje da će treća, tzv. „buster-doza“ biti neophodna pred zimsku sezonu, jer se očekuje da će se nivo antitela kod vakcinisanih ipak smanjivati.

Podaci Moderne nešto su bolji od podataka za vakcinu Bajontek-Fajzer koji su objavljeni nedelju dana ranije: efikasnost njihove vakcine padala je za oko 6,0 procenata na svaka dva meseca, i nakon pola godine od druge doze bila je oko 84 odsto.

Doze te dve vrste vakcina su slične, ali nisu identične. Modernine doze sadrže 100 mikrograma vakcine, a Fajzerove 30 mikrograma.

Iz Moderne navode da su u novim ispitivanjima tri različita kandidata za treću dozu imala snažnu reakciju antitela na više varijanti virusa, uključujući i tipove gama, beta i delta.

Za treću dozu zalažu se i u Fajzeru i nameravaju da već krajem ovog meseca zatraže odobrenje za to. Neke zemlje poput Izraela i Nemačke započele su ili planiraju da počnu da daju treću dozu starijima ili posebno ugroženim osobama.

Istovremeno, kako prenosi Fajnenšel tajms, Evropska unija potpisala je u maju novi ugovor sa Fajzerom prema kojem će plaćati 19,5 evra po dozi za milijardu i 800 miliona vakcina. Za prvih 600 miliona EU je plaćala 15,5 evra po dozi.

Za Evropsku uniju poskupela je i Modernina vakcina sa 19 evra za prvih 160 miliona doza, na 21,5 evra za naredni kontigent od 300 miliona doza.

SAD su, inače, 23. jula kupile dodatnih 200 miliona vakcina od Fajzera po ceni od 24 dolara po dozi (20,1 evro), saopštila je ta kompanija. Za prvi kontigent od 300 miliona doza Amerikanci su plaćali 19,5 dolara do dozi.

Fajzer objašnjava da je cena za SAD viša zbog ulaganja u proizvodnju, transport, ali i pakovanje. U SAD su, naime, paketi manji, jer se na taj način prilagođavaju „manjim provajderima“, odnosno lekarskim ordinacijama „uključujući i pedijatrijske“ u kojima se daju vakcine.

Zbog povećanja cena vakcina kritike stižu iz Svetske zdravstvene organizacije.

Mariangela Simao, pomoćnica generalnog direktora SZO, prošle nedelje je izjavila da je „veoma važno da imamo kompanije koje vode politiku pristupačnih cena“.

Ona je posebno ukazala na to da su Fajzer i Moderna povećali proizvodne kapacitete, diverzifikovali i povećali efikasnost proizvodnih linija.

„U normalnoj tržišnoj situaciji to bi dovelo do smanjenja, a ne do povećanja cene. Imamo tržište na kome je potražnja veoma velika u poređenju sa proizvodnjom. SZO poziva kompanije da zadrže cene niskim i pristupačnim“, naglasila je Simao.

Jedan zvaničnik EU upoznat sa pregovorima sa proizvođačima vakcina izjavio je, kako prenose agencije, da je cena vakcina porasla nakon što su se pojavili dokazi o njihovoj efikasnosti i pozitivnom uticaju koju su imale na privredni oporavak od recesije. „Više faktora je tu imalo uticaja“, rekao je taj zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman.

Portparol Fajzera odbija da komentariše cene za EU, ali potvrđuje da se najnoviji ugovor njegove firme sa Unijom razlikuje od prethodnog, i da te promene podrazumevaju i pitanja proizvodnje i isporuka. Iz Moderne se po pitanju ugovora sa EU ne izjašnjavaju.

Cene nije htela da komentariše ni Evropska komisija, koja inače koordinira pregovore sa proizvođačima vakcina zajedno sa predstavnicima vlada država članica EU. Ipak, portparolka Komisije izjavila je prošle nedelje da EU u razgovorima s proizvođačima vakcina razmatra više elemenata, između ostalog i proizvodne kapacitete, raspored isporuka i tehnologiju koju koriste, piše DW.

(Tanjug)

