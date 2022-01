E-kontrol Austrije: Nema potrebe za strahovanja zbog gasa

BEČ – Regulatorno telo za energetiku Austrije „E-kontrol“ poručuje da nema potrebe za strahom da će biti nestašice gasa zbog konflikta Rusije i Ukrajine.

Na osnovu rezervi i raspoloživog dotoka gasa, može se poći od toga da će narednih meseci biti obezbeđeno snabdevanje domaćinstava i industrije, poručuje „E-kontrol“.

Ukazuju da posebno domaćinstva ne treba da se brinu.

Direktor „E-kontrola“ Alfons Haber ističe da je Austrija proteklih godina značajno proširila svoja skladišta gasa.

Prošle godine je, kaže, manje uskladišteno, jer se nije isplatilo zbog visoke cene gasa, a ujedno je prošla zima bila veoma hladna, pa je skladištenje rezervi usledilo kasnije nego što je uobičajeno.

U skladištima u Austriji nalazi se oko 2,6 milijardi kubnih metara gasa, što, prema pisanju dnevnika „Standard“, predstavlja četvrtinu domaće potrošnje,

„Bolje smo postavljeni nego 2009.“, kazao je raniji šef „E-kontrola“ Valter Bolc ukazujući na tadašnju krizu u vezi gasa.

Podsetio je i na zakon o preusmeravanju energenata i uredbe EU na temu kako se članice moraju ponašati u slučaju nestašica gasa.

Bolc je istakao da zakon predviđa da, u slučaju krize snabdevanja, određene grupe klijenata dobijaju nalog da smanje potrošnju, a to se tiče velikih potrošača.

„Ukoliko to ne učine dobrovoljno onda može doći do isključenja od strane operatera. Poslednji koji bivaju isključeni su domaćinstva. To znači da domaćinstva ne moraju da brinu u vezi sa snabdevanjem gasom“, rekao je on.

Navodi i da dugoročne sporazume o isporuci gasa Rusija ispunjava, ali i da nema dodatnih kubika.

(Tanjug)

