Efektiva pozvala na novi sedmodnevni bojkot trgovinskih lanaca,od danas do 9. marta bojkot Merkatora

Udruženje za zaštitu potrošača „Efektiva“ pozvalo je danas potrošače u Srbiji na novi sedmodnevni bojkot još jednog trgovinskog lanca, a ovoga puta to je Merkator.

Kako je navedeno, drugi na redu za bojkot trajeće do 9. marta i to do prodavnica Merkatora, kao i Idea i Roda prodavnica koje posluju u sastavu tog trgovinskog lanca.

Nakon dva generalna bojkota trgovinskih lanaca zbog visokih cena, od prošle nedelje počeli su bojokti pojedinačnih lanaca, a prvi na redu bio je Delez.

Redosled bojkota trgovinskih lanaca određen je anketom koju je Efektiva sprovela među potrošačima.

