Egipatski investitori zainteresovani za srpske banje

BEOGRAD – Privredno-politička delegacije Egipta predvođena ministrom i guvernerom Južnog Sinaja Kaledom Fudom danas je u Privrednoj komori Srbije razgovarala sa savetnikom predsednika PKS-a Miroslavom Miletićem i vlasnicima turističkih agencija o unapređenju saradnje sa Srbijom na polju turizma.

Miletić je istakao da PKS ima vrlo plodnu saradnju sa ambasadom Egipta i ambasadorom Amr Al Džuvalijem.

On je naveo da je Egipat zahvaljujući otvorenosti gradnica tokom kovid krize prošlog leta posetio najveći broj turista do sada, više čak i od 2019. koja se smatrala rekordnom godinom,. i dodao d aje taj trend nastavljen i ove sezone.

„Er Srbija koja leti do odmarališta Šarm El Šeik i Hurgada beleži rast broja čarter letova tokom letnje sezone. To je razlog da se veruje da saradnja na polju tiruzma između Srbije i Egipta ide uzlaznom linijom, uz očekivanje da će i Srbija biti privlačna za egipatske turiste“, rekao je Miletić.

Dodao je da naše agencije koje vode tiuriste u Egipat, takođe nude zanimljive destinacije u Srbiji kao što su banje, jezera i planine sa njihovim istorijskim i drugim spomenicima koji mogui biti privlačni egipatskim turistima.

„Važno je istaći da strani investitori koji su spremni da ulažu u turistička mesta u Srbiji, naročito banje mogu računati na snažnu podršku lokalnih i državnih vlasti. To je razlog zbog koga smo vas kao tradicionalno prijateljsku zemlju pozvali da razmenimo iskustva i otvorimo teme na kojima možemo sarađivati na obostranu korist“, naglasio je Mitrović.

Ambasador Egipta u Beogradu Al Džuvali je ocenio da potencijal ekonomske saradnje dveju zemalja leži u činjenici da Srbija predstavlja vrata Balkana, a Egipat sa velikim brojem potrošača kapiju Afrike i Azije.

„Imamo brojne dobre ekonomske međudržavne sporazume. Ministar Selaković će ubrzo posetiti Egipat i potpisaće nove protokole o saradnji u poljoprivredi, energetici i na drugim poljima, ali je očigledno da je turizam ekonomska aktivnost koja može da nas kulturno još bližim i da učvrsti naše prijateljstvo“, rekao je Al Džuvali.

Podsetio je da se avionom od Beograda do Kaira stiže za menje od tri sata i dodao da ukoliko samo 50.000 egipatskih turista dođe u Srbiju, to može biti veoma značajno za srpsku ekonomiju i turizam.

„Zato se u visokoj delegaciji koju predvodi guverner Fuda nalaze investitori koji imaju veoma razvijena iskustva u domenu turizma i mogu pomoći razvoju srpskog turizma“, zajključio je ambasador Al Džuvali.

Ministar Fuda je izrazio zadovoljstvo što se sreo sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i što poseta delegacije koju predvodi može da unapredi ekonomsku saradnju dve zemlje.

On je tokom sastanka primetio da srpski turisti ne dolaze u Šarm El Šeik i pitao zbog čega je to tako, dodavši da će raditi na tome da se to promeni.

Fuda je naglasio da su s njim iz Egipta doputovala sedmorica investitora voljnih da ulože u banjski i medicinski turizam i nekretnine.

Egipatski ministar i guverner Južnog Sinaja rekao je da je premijerki predložio da se međudržavni ekonomski sporazumi koji su davno sklopljeni promene kako bi mogli da budu sonova nove saradnje.

(Tanjug)

