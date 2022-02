EIB: U 2021. za 23 odsto povecana finansijska sredstva

BEOGRAD – Grupacija Evropske investicione banke u saradnji sa partnerima u Evropi i širom sveta, prema preliminarnim rezultatima, obezbedila je 95 milijardi evra za finansiranje banke EU, što predstavlja povećanje od 23 odsto u odnosu na 2020. godinu, saopštili su iz kompanije.

Finansiranje banke EU u 2021. godini dostiglo je najviši nivo u njenoj 63-godišnjoj istoriji, a Grupacija je sredstva odredila za pomoć EU za borbu sa pandemijom, kao i za unapređenje zelene i digitalne transformacije.

Evropska investiciona banka (EIB) obezbedila je preko 65 milijardi EUR u kreditima, dok je Evropski investicioni fond (EIF) obezbedio nešto više od 30 milijardi EUR u garancijama i vlasničkom kapitalu, čime je Grupacija EIB dostigla rekordnih 95 milijardi evra tokom 2021. godine.

Od početka pandemije kovida-19, za borbu protiv negativnih posledica Grupacija je obezbedila ukupno 58,7 milijardi EUR

Istovremeno, povećala je investicije u zelenu i digitalnu tranziciju, u skladu sa svojim Klimatskim akcionim planom usvojenim 2020. godine.

Oko 27,6 milijardi evra usmereno je za podršku zelenoj transformaciji, gotovo polovina finansijskih sredstava, oko 45 milijardi evra, plasirana je za mala i srednja preduzeća, čime je podržano više od 430.000 evropskih kompanije i preko 4,5 miliona radnih mesta.

Finansiranje inovacija dostiglo je rekordnih 20,7 milijardi evra tokom prošle godine, a ulaganje u regione i zemlje izvan Evropske unije iznosilo je 8,1 milijardu EUR.

U okviru odgovora na kovid-19, Grupacija EIB je prošle godine povećala finansiranje sektora zdravstva i bionauke na gotovo 5,5 milijardi evra, od čega je više od milijardu evra bilo vlasničko ulaganje Evropskog investicionog fonda u ove dve oblasti.

Takođe, EIB je 2020. godine odobrila kredit u iznosu od 100 miliona evra nemačkoj kompaniji BioNTeć koja je u saradnji sa kompanijom Pfizer razvila prvu vakcinu protiv kovida-19.

U skladu sa reformom svojih globalnih aktivnosti i inicijativa Evropske unije, EIB je odlučila da reformiše svoje aktivnosti izvan EU i osnuje ogranak EIB Global namenjen međunarodnim partnerstvima i finansiranju razvoja.

Udeo investicija EIB u klimatske mere i projekte održivosti životne sredine povećan je prošle godine na 43 odsto u odnosu na 40 odstu u 2020. godini.

Takođe, tokom poslednjih pet godina EIB je za projekte podrške koheziji obezbedila 90,8 milijardi evra, a tokom 2021. godine, finansiranje za koheziju iznosilo je 19,8 milijardi EUR, što je ekvivalentno 41 odsto ugovorenog finansiranja u zemljama EU koje EIB podržava sopstvenim sredstvima.

U oktobru 2021. godine, EIB je odobrila novi okvir kako bi povećala kreditiranje kohezionih regiona u periodu do 2027. godine, pa to znači da će EIB nastojati da do 2025. godine poveća svoje finansiranje za regione koje je Evropska komisija identifikovala kao manje razvijene ili u tranziciji poveća na 45 odsto godišnjeg obima.

Najavljeno je i da će EIB u istom periodu do 23 odsto svojih godišnjih kredita u EU nameniti manje razvijenim regionima – onima u kojima je bruto domaći proizvod po stanovniku manji od 75 odsto proseka EU.

Kohezione mere EIB-a u periodu od 2021. do 2027. biće usredsređene na 145 regiona EU, 67 regiona u tranziciji i 78 manje razvijenih regiona, navedeno je u saopštenju.

Evropska investiciona banka (EIB) je kreditna institucija Evropske unije, u vlasništvu država članica. Ona dugoročna finansijska sredstva stavlja na raspolaganje za zdrave investicije koje doprinose ostvarivanju ciljeva politike EU.

