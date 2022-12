EK odobrila Nemačkoj dokapitalizaciju Unipera od 34,5 milijardi evra

BRISEL – Evropska komisija je odobrila Nemačkoj dokapitalizaciju kompanije Uniper u iznosu od 34,5 milijardi evra, pri čemu je vlasnički udeo države u toj firmi koja trguje gasom podložan prodaji u budućnosti.

Plan je u skladu sa pravilima EU o državoj pomoći u smislu nužnosti, primerenosti i obmu intervencije, saopštila je Komisija, prenosi Rojters.

„Ta mera ima za cilj da obnovi finansijsku poziciju i likvidnost Unipera u izuzetnoj situaciji izazvanoj ruskim agresorskim ratom protiv Ukrajine i potonjim prekidom isporuka gasa, uz primenu neophodnih mera za ograničenje narušavanja konkurencije“, navodi se u saopštenju.

Dokapitalizacija podrazumeva momentalno gotovinsko povećanje kapitala od 8,0 milijardi evra, koji će biti upisan po ceni od 1,70 evra po akciji, dodaje se dalje.

Nemačkoj je takođe odobrena uplata kapitala u iznosu do 26,5 milijardi evra, koji Berlin namerava da uplati u fazama do 2024. godine, a prva tranša od 5,54 milijarde je objavljena u sredu.

Akcije Unipera su nakon objave saopštenja porasle za 2,6 posto.

Komisija je saopštila da se Nemačka obavezala da će pripremiti kredibilnu strategiju izlaska iz vlasništva do kraja 2023, s ciljem da smanji svoj udeo u Uniperu na ne više od 25 odsto plus jednu akciju najkasnije do kraja 2028. godine.

Dok se ova izlazna strategija ne završi, naknade članovima uprave Unipera biće podvrgnute strogim ograničenjima, uključujući zabranu isplate bonusa.

(Tanjug)

