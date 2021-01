Ekatimerini:GR troši skoro ceo budžet već u prvom kvartalu?

ATINA – Produžetak restriktivnih mera će istrošiti sav finansijski arsenal kojim raspolaže Grčka, pošto će samo u prvom kvartalu potrošiti 6,5 milijardi evra, od 7,5 milijardi evra budžeta koliko je bilo predviđeno za celu godinu, piše Ekatimerini.

Ministarstvo finansija se trudi da omogući da se mere održe do kraja marta, kako biznis ne bi zamro u Grčkoj, ali će to biti veoma težak zadatak, jer su sredstva ograničena i neki vladini zvaničnici već predlažu stezanje kaiša u periodu do kraja marta, plašeći se da će pandemija nastaviti da pravi finansijske probleme do kraja juna, navodi Ekatimerini.

Napominje se da Grčka već troši rezerve od 30 miliona evra za plate i penzije, jer su državni prihodi znatno opali i nema više izvora iz kojih država može da crpi likvidnost za podršku preduzećima i zaposlenima.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.