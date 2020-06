Ekonomisti o Eurostatu i prognozama za Srbiju

BEOGRAD – Ohrabrujuće je da Srbija u prvom kvartalu ostvaruje pozitivne stope rasta, ako se zna da sve razvijene ekonomije sveta imaju velike probleme i na strani ponude i na strani tražnje, jer su praktično i ponuda i tražnja u šoku, kaže profesor Ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin, ali i navodi da treba biti obazriv u davanju procena.Povodom podataka Evrostata da je Srbija najbrže rastuća ekonomija u Evropi, Đuričin kaže za Tanjug da je rast od pet odsto u prvom kvartalu ove godine fascinantna činjenica.

Nikolic:Srbija imala najveći rast u prethodna tri kvartala

Srbija ne samo da je imala najveći rast BDP-a u Evropi u prvom kvartalu 2020. od pet odsto, već i najveći rast u poslednja tri tromesečja, izjavio je danas direktor za naucno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta Ivan Nikolić i istakao da na te rezultate možemo da budemo ponosni.

„Zaista kada se pogleda baza Evrostata, to je potpuno jasno i ne samo u prvom tromesečju 2020. godine, već je to tako u poslednja tri tromesečja i moramo bi ponosni na to, a pogotovo ako pogledamo šta su bili izvori tog rasta“, rekao je Nikolić Tanjugu povod izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je u prvom kvartalu ove godine Srbija formalno i zvanično najbrža rastuća ekonomija cele Evrope po Evrostatu.

(Tanjug)

