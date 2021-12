Eksploatacija zlata cijanidom na Homolju ne dolazi u obzir

BEOGRAD, 27. decembra (Ta njug) – Potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas Tanjugu da eksploatacija zlata na Homolju tehnologijom luženja cijanidom ne dolazi u obzir, jer je to štetno za životnu sredinu.

Možemo da razgovramo samo o tehnologijama koje su u skladu sa evropskim i svetskim standardima, poručila je Mihajlovićeva.

„Ta tehnologija koju kompanija želi da koristi, luženje cijanidoim, ne dolazi u obzir. Može da se napravi milion raznih planova, ali to se neće raditi, zato što to prosto nije dobro za životnu sredinu. Ako postoje neke druge altrenativn e tehnologije koje su u skladu sa svim evropskim i svetskim principima u redu je da pričamo, ali neće niko uraditi nešto protiv svoje zemlje“, navela je ona.

Pokret „Ekološki ustanak“ i organizacija „Mlavska vojska“ su pre nekoliko dana organizovali protest u selu Laznica kod Žagubice zbog, kako su preneli mediji, najavljene gradnje rudnika zlata na Homolju.

Na protestu je rečeno da bi se, kako tvrde iz tih organizacija, ruda iskopavala na površinskom kopu, što bi nepovratno moglo da zagadi reke Mlavu i Pek.

Mihajlovićeva je poručila da akteri na javnoj sceni moraju više da slušaju jedni druge.

„A, ne da budu na suprotstvaljenim stranama zato što politički različito mislimo, već ako vole svoju zemlju treba da razgovaraju o takvim temama. Mislim da ne treba da brojimo zelena krvna zrnca jedni drugima. Ja stvarno ne verujem da u našoj zemlji od sedam miliona ljudi postoji iko ko će reći da je protiv zdrave životne sredine i da postoji iko ko će reći ‘ja baš želim da se uništi životna sredina’. To je aspolutno nemoguće“, rekla je ministarka Mihajlović.

Ocenila je da se ekološke teme koriste kao politički programi u predizornoj kampanji koja je počela.

„Postoje ljudi koji su jako zabrinuti, postoje oni koji ove godine dva-tri meseca pred izbore to koriste u poltičke svrhe, i to je sve legitimno. To je u redu, to je politički program određenih grupa koje žele na taj način da dođu do vlasti. Ja to prihvatam kao legitimno, ali mislim da je važno da mi možemo da imamo različita mišljenja, ali činjenice i argumenti su jedni, tu nema dve činjenice o jednoj stvari. I misliim da je jako važno govoriti činjenice , bez obzira da li te činjenice bile shvaćene sada ili kroz neko vreme koje će doći“, ocenila je Mihajlovićeva.

Upozorila je da istovremeno na sve strane ima divljih deponija i da se vrlo nemarno odnosimo svakodnevno prema životnoj sredini.

„Kad prođete Srbijom, to je milion deponija. U šume kada uđete, to ne liči ni na šta. Kada prolazite porede naših zgrada i kuća videćete đubre. Mi svi moramo polako da menjamo našu svest da shvatimo da je sve to deo naše zemlje, ali isto tako da znamo da zakoni koji se u ovoj državi prave su zakoni koji moraju da poštuju sve evropske i svetske satandarde“, naglasila je ministarka Mihajlović.

(Tanjug)

