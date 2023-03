Električni automobili nisu automobili budućnosti već sadašnjosti

BEOGRAD – Električni automobili su do sada ispunili očekivanja da će jednom zameniti automobile koji koriste fosilna goriva, ocenio je za Tanjug Primož Lemež iz Emobilitija i dodao da razvoj elektromobila ide tako brzo da ove dve vrste automobila uskoro neće biti uporedive.

„Elektromobili ne samo da su ispunili moja očekivanja nego su me i prijatno iznenadili tako da ih možemo zvati ne automobilima budućnosti nego automobilima sadašnjosti“, istakao je on.

Primož je na današnjoj konferenciji o elektromobilima i baterijama u Beogradu ukazao da proizvodnja baterija postaje jedan od najvećih biznisa u svetu i naglasio da su kod baterija, osim zarade veoma važne dve stvari a to su njihova sigurnost kao i uticaj na životnu sredinu.

„Budući da vazduh u Beogradu baš i nije čist, električni automobili tu mogu značajno pomoći“, rekao je on.

Za Tanjug je naveo da u Srbiji još nema mnogo električnih automobila i da većinu čine hibridni, pošto su Tojotini automobili jedni od glavnih u Srbiji a Tojota je poznata kao proizvođač hibrida.

„Smatram da će i u Srbiji vrlo brzo porasti broj čistih električnih automobila. Oni se inače najbrže prihvataju i najbolje u Norveškoj, gde je čine više od 90 odsto svih automobila koji se prodaju, a prodaju se dosta i u Holandiji, zatim nekim delovima SAD kao što su Kalifornija, Majami, Njujork“, rekao je Lemež.

Kada je reč o primedbama da baterije električnih automobila traju kratko ocenio je da one ne stoje, jer kako je rekao sama garancija traje osam godina a automobil sa novim baterijama može preći oko pola miliona do 600.000 km.

Prema njegovoj oceni za očekivati je da sledeće generacije baterija budu samo bolje, a kada je reč o cenama ovih i automobila koji koriste fosilna goriva, da će se one približavati i da će sadašnja razlika u ceni biti sve manja.

(Tanjug)

