Eliksir grupa: Naši resursi su na raspolaganju Sektoru za vanredne situacije

BEOGRAD – Eliksir grupa stavila je sve svoje resurse i obučene timove na raspolaganje Sektoru za vanredne situacije grada Pirota, saopštila je danas šabačka kompanija, vlasnik amonijaka koji se izlio u Pirotu.

„Naše ekipe su sinoć poslate na mesto događaja gde učestvuju u sanaciji mesta nesreće kako bi se svakodnevni život u Pirotu i okolini normalizovao u što kraćem roku“, navodi se u saopštenju Eliksir grupe.

Navode kako još uvek nije procenjena iscurela količina amonijaka, ali se pretpostavlja da je u pitanju oko 20 tona.

Kako Eliksir Grupa objašnjava, sve relevatne činjenice ovog akcidenta će biti utvrđene nakon uviđaja koji radi Tehnička železnička komisija, sastavljena od predstavnika koji imaju javna ovlašćenja: Infrastrukture Srbije, koja upravlja javnom železničkom infrastrukturom i Srbija Karga, koji je prevoznik tereta u javnom železničkom saobraćaju.

„Iako Eliksir grupa kao vlasnik tereta ne snosi odgovornost za akcident koji se dogodio u javnom prevozu spremni smo da učestvujemo u sanaciji svih posledica koje trpi lokalno stanovništvo i životna sredina. Naš prioritet u ovom trenutku je zaštita zdravlja građana, a dugoročno sistemski rad na prevenciji sličnih incidenata“ poručili su iz kompanije.

U nedelju oko 16.30 sati došlo je do iskliznuća četiri od ukupno 20 vagona teretnog voza, na deonici pruge između železničkih stanica Pirot i Staničenje, koji su prevozili amonijak.

Kod dva vagona je prilikom iskliznuća došlo i do prevrtanja, a samim tim i do curenja amonijaka.

(Tanjug)

