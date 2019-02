Em šećer, em jeftin

BEOGRAD – U poslednjih sedam godina cena šećera u Srbiji je pojeftinila za 40 odsto, a razlog tome je zasićenje tržišta, pad na berzi, ali i kampanja da beli zaslađivač nije zdrav.

Kako danas prenose „Večernje novosti“, cena šećera u poslednjih sedam godina nikad nije bila niža, a kilogram ove namirnice sada košta oko 60 dinara i spada medu najjeftinije životne namirnice.

Pre sedam godina, 2012, kilogram je koštao 100 dinara.

Načelnik odeljenja za cene pri Ministarstvu trgovine Mladen Radović izjavio je da je to sve odnos ponude i potražnje.

„Ustalio se i broj šećerana, samim tim i proizvodnja. Otkup je dobro organizovan, šećera ima dovoljno i cena pada. Uz to, velika je i propaganda o belom šećeru da nije zdrav, pa ima i toga da ga ljudi možda manje i troše. Kada se sve to oduzme i sabere, to je nekako realna cena šećera. Naročito ako imamo u vidu tadašnju cenu koja je bila nerealna i prenaduvana“, rekao je Radović.

Prema njegovim rečima, šećer s tom cenom nije mogao da opstane na tržištu.

„Ovaj trend pada cene će se usporiti i više neće padati, jer je ona sada sasvim pristojna. Svakako, šećerane i s tom cenom dobro rade, jer je uvek bolje ‘džabe sedeti, nego džaba raditi'“, rekao je Radović.

