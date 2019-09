EPS investira obnovu postojećih i gradi nove kapacitete

PIROT – U Pirotu je danas obeležena 29. godišnjica rada rada HE Pirot, a v.d. direktora EPS-a, Milorad Grčić, je tim povodom poručio da je svaki kilovat koji Srbija proizvede nezavisno od bilo koje druge zemlje – zlatan kilovat.

A posebno je, ukazao je, važna proizvodnja u hidrosektoru.

Jer, kako je rekao, zapadni investitori, posebno nemački, ne prave pitanje koju će cenu da plate, kada im se da sertifikat da će im biti isporučena energija proizvedena u hidrosektoru – zelena energija.

Oni onda, objasno je Grčić, imaju visok benefit na osnovu tog ugovora od svoje države i – zato je veoma važan svaki kilovat koji EPS proizvede u hidrosektoru.

HE Pirot je kao „vršna“ hidroelektrana do sada proizvela preko tri milijarde kilovatčasova i imala preko 80.000 radnih časova sa oko 11,5 hiljada uključenja jer ona kao „vršna“ dnevno radi između četiri i po i pet sati.

“ Do 2019. uložili smo oko 250 miliona dinara, a za ovu godinu planirana sredstva koja trošimo ovde u Pirotu su preko milion evra. Uložili smo nešto ispod tri miliona u napojnu distributivnu mrežu, naravno sve to nije dovoljno dok naš poslednji potrošač ima problem sa snabdevanjem“, kazao je Grčih i dodao da ulaganja neće biti prekinuta.

EPS koncipirana tako da oko 70 procenata proizvodimo iz termo sektora, a u zavisnosti od hidroloških prilika oko 30 procenata iz hidro sektora.

„Zahvaljujem se vama svima, a posebno građanima koji imaju strpljenja, koji sve manje kukaju, a manje kukaju iz razloga jer vide da se nešto radi, da se ozbiljna sredstva ulažu i kada je naš posao u pitanju polako poboljšava i stabilizuje napon“, rekao je Grčić.

Rekao je da se radi na tome da su u pirotskom kraju ali i u svakom delu Srbije i onim najudaljenijim imaju rekonstruisanu mrežu.

„Imamo podatke da pirotski kraj dobro razvija i mi moramo da obezbedimo elektrosnabdevanje da budemo mirni, ja to kažem, do kraja veka“, rekao je on.

Kako je naglasio, EPS obnavlja ne samo HE u Pirotu čija snaga je dva puta po 40 MW nego svaku hidroelektranu širom Srbije.

“ Tamo gde su neki remonti bili zagljavljeni i uvedeni u problem uspeli smo i to da promenimo, imali smo ozbiljnu bitku pre dve godine da otkočimo priču sa Rusima, ali ako Bog da na kraju 2020. godine moćićemo da kažemo sada je Đerdap 1 kao nov“, rekao je Grčić.

Najavio je da će od 2021. godine krenuti rekonstrukcija hidroelektrane Đerdap 2 koja će trajati 10 godina da Srbija ne bi ostetila smanjenje proizvodnje.

Ocenio je da je izgradnja trećeg bloka u termoelektrani Kostolac uveliko odmakla i dodao da misli da će „relativno brzo početi sa izgradnjom Kolubare B u Kaleniću“.

Istakao je i da je EPS na pragu početka gradnja vetroparka u Kostolcu.

“ Nije dovoljno da ispunimo moralnu obavezu da sačuvamo ono što smo nasledili od generacija koje su izgradile objekte, a veliki objekti unutar EPS-a su stariji od mene, nego želimo i da unapredimo i proširimio proizvodne kapacitete“, rekao je Grčić.

Sviđalo se nekom ili ne, rekao je Grčić, istina je takva.

„Tek od kada je srpska privreda i Srbija došla pod vođstvo predsednika Aleksandra Vučića ozbiljna sredstva se ulažu u infrastrukturu“, kazao je i dodao da je izjava predsednika da je strategija Srbije kupovina nekih elektroprivreda okolnih zemalja zapravo dokaz da je državi EPS na jednom od najviših mesta.

Energija, kazao je Grčih, jeste ono što je neophodno za budućnost i mi smo tu da uradimo sve što možemo.

