EPS: Poceo planirani remont bagera glodar 1 u Kolubari

BEOGRAD – Elektroprivreda Srbije je danas saopštila da nije došlo do havarije na bageru „glodar 1″, koji otkopava ugalj na kopu „Tamnava Zapadno polje“ u Rudarskom basenu „Kolubara, kao što su neki mediji navodili, već da da je on pokrenut do mesta na kome će biti urađen njegov planirani godišnji remont.

„S obzirom da je ovaj remont ranije planiran u godišnjem planu poslovanja, on neće uticati na ostvarenje plana proizvodnje uglja u „Kolubari“. Radovi na bageru trebalo bi da budu završeni za 35 dana, a materijal i rezervni delovi obezbeđeni su na vreme u skladu sa planom nabavki iz 2021. godine“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će nakon godišnjeg remonta biti povećana pouzdanost ove rudarske mašine i bager će biti spreman za početak rada u teškim zimskim uslovima.

Na površinskom kopu „Tamnava Zapadno polje“ osim ovog na otkopavanju uglja rade još tri bagera „glodar 4“, „glodar 5“ i „vedričar“, kao i dva bagera na otkopavanju jalovine, „glodar 2“ i „glodar 3“.

