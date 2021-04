EPS: Raste nivo Zaovinskog jezera, nema opasnosti od klizišta

BEOGRAD – Nivo jezera Zaovine je u poslednja dva dana podignut za više od dva metra, a u narednom periodu očekuje se intenzivnije punjenje jezera, što je uobičajeno za ovaj deo godine, rečeno je Tanjugu u EPS – u.

„Elektroprivreda Srbije poštuje propise Srbije i sva zakonska ograničenja u pogledu korišćenja voda i očuvanja životne sredine. Rad hidroelektrana EPS-a u potpunosti je usklađen sa izdatim vodnim dozvolama i nivo vode u akumulacijama značajno je iznad minimalnih propisanih vrednosti. Nije bilo vanrednog ispuštanja vode i nema ni govora o pražnjenju akumulacija, kao ni o negativnom uticaju na biljni i životinjski svet“, navodi se u odgovoru EPS-a povodom navoda pojedinih medija da opada nivo Zaovinskog jezera i da su meštani uplašeni od potencijalnog pokretanja klizišta.

EPS podseća da je jezero u Zaovinama veštačko jezero koje je izgrađeno za potrebe proizvodnje električne energije i da predstavlja akumulaciju reverzibilne hidroelektrane Bajina Bašta.

Trenutna kota akumulacije reverzibilne HE „Bajina Bašta“ je 847,9 metara nadmorske visina (mnv), a prema vodnoj dozvoli minimalna dozvoljena kota je 815,00 mnv, a maksimalna 881,00 mnv.

„Eksploatacija akumulacije jezera Zaovine za potrebe proizvodnje električne energije obavlja se u skladu sa vodnom dozvolom. Trenutno stanje na jezeru Zaovine je uobičajeno za ovaj period godine, a najvažnije je da je stanje akumulacije su skladu sa propisanom vodnom dozvolom. U poslednja dva dana nivo jezera je podignut za više od dva metra. S obzirom na aktuelne vremenske prilike u narednom periodu očekuje se intenzivnije punjenje jezera, što je takođe uobičajeno za ovaj deo godine“, dodaje se u reagovanju EPS-a.

Kada je reč o klizištu Mandići, EPS napominje da se ono svakodnevno prati merenjem pomeranja repernih tačaka na klizištu i da do sada nisu zabeležena značajnija pomeranja, kao i da je u toku i realizacija projekta istraživanja i ispitivanja terena na klizištu Mandići. U saopštenju EPS-a navodi se da su, na osnovu do sada urađenih analiza, donete preporuke za korišćenje akumulacije u pogledu brzine punjenja, odnosno pražnjenja, kao i maksimalne dozvoljene kote, tako da se ne očekuje ponovno pokretanje klizišta.

„I pre izgradnje reverzibilne HE Bajina Bašta, klizište u zaseoku Donji Mandići registrovano je kao umireno. To klizište aktiviralo se 1995. godine i tada je došlo do oštećenja objekata na toj lokaciji. Prema evidenciji, svi objekti koji su se tada nalazili na toj lokaciji (objekti pet vlasnika koji su postojali pre izgradnje reverzibilne HE) su oštećeni i njima je plaćena totalna šteta uz obavezu da se objekti uklone. Pojedini su te objekte uklonili i na tim mestima napravili druge, a neki su stare rekonstruisali“, navodi se u reagovanju EPS-a.

EPS podseća da je klizište na lokaciji Donji Mandići bilo aktivno 2019. godine i da je tada došlo do oštećenja objekata na toj lokaciji. Prema evidenciji, tamo se nalazio 21 objekat na ime devet vlasnika.

„Od 21 objekta devet objekata je za stanovanje, a ostalo su pomoćni objekti. Od tih devet vlasnika njih pet su dobili naknade za stare objekte i isplaćeno im je skoro osam miliona dinara na ime odštete, ali oni su po isplati ponovo izgradili nove objekte ili ih rekonstruisali. Objekti ostala četiri korisnika evidentirani su pri praćenju klizišta 2000. godine i oni prema dosadašnjim informacijama iz Opštinske uprave Bajina Bašta nemaju građevinske dozvole“, naveo je EPS.

