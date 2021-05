EPS: Rešiti pitanje Kolubare B, SRB još ne može bez uglja

BEOGRAD – Strateške odluke u elektroenergetskom sektoru ne donose se preko noći i zato je neophodno što pre rešiti aktuelno pitanje gradnje termoelektrane „Kolubara B”, poručili su danas čelnici EPS-a.

Predsednik Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda Srbije“ Jovan Despotović povodom današnje izjave ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović kaže da je Ministarstvo „zaobišlo Nadzorni odbor EPS pri donošenju strateške odluke o obustavljanju gradnje „Kolubare B”“.

On je naveo i da tačka o „Kolubari B“ nije povučena sa sednice NO, već je, kako kaže, NO informisan o statusu projekta i dopisu potpredsednice Vlade Srbije i za tu tačku nije ni bilo predviđeno glasanje, saopšteno je iz EPS-a.

V.d. direktora EPS-a Milorad Grčić reagujući na izjavu Mihajlović navodi da po zakonu rudari imaju pravo na štrajk i obustavu rada na 16 sati, i da u slučaju protesta upozorenja u Kaleniću rudari nisu radili samo od 7.00 do 13.00 časova kao i da nije bila ugrožena proizvodnja uglja i električne energije.

Grčić je rekao da će uvek stati na stranu rudara, navodeći da oni i kada štrajkuju „rade više u korist Srbije nego pojedinci koji samo štancuju izjave i rade za uvozne lobije“.

„Verujem da će građane mnogo više koštati pogubne odluke Zorane Mihajlović nego bilo koji potez rudara „Kolubare” i „Kostolca”“, naveo je Grčić u saopštenju koje je medijima upućeno iz EPS-a.

On je podsetio Ministarstvo rudarstva i energetike da je još 2018. godine Vlada Srbije formirala radnu grupu za realizaciju projekta izgradnje TE „Kolubara B“ i da je na osnovu te odluke EPS krenuo u realizaciju projekta koji je, kako kaže, bio u skladu sa zaštitom životne sredine, te smatra da nema razloga da projekat bude izbačen iz investicionog plana.

„Takođe, 5. februara 2020. godine Ministarstvo rudarstva i energetike je donelo i rešenje o obrazovanju projektne grupe za vođenje pregovora o ugovoru za realizaciju izgradnje TE „Kolubara B“ i dobijena je saglasnost za ulazak u pregovore sa potencijalnim kineskim ponuđačem“, napominje Grčić koji tvrdi da je Mihajlović odlučila da za jedan dan promeni sve odluke i Vlade Srbije i ministarstva bez prethodnih analiza i konsultacija.

Grčić navodi i da je TE „Kolubara B“ zamena za termo kapacitete građene 1970. godine i kasnije, koji će uskoro morati da se gase, a JP EPS od 2024. godine ostaje bez mogućnosti proizvodnje bazne električne energije, zbog preuzetih obaveza naše zemlje prema Evropskoj uniji.

Prema njegovim rečima, povlače se iz rada TE „Kolubara A“ i TE „Morava“ ukupne snage 324 MW, postrojenja za odsumporavanje na svim termo blokovima dodatno umanjuju proizvodnju električne energije za 120 MW, a za potrebe toplodalekovoda ka Novom Beogradu, umanjuje se za dodatnih 160 MW.

„Zato nam je potrebna TE „Kolubara B”, jer je efikasnija, ima manju emisiju CO2 i ima samo 350 MW“, ukazuje Grčić i dodaje da građani treba da znaju šta bi bile posledice obustavljanja projekta i brze dekarbonizacije Srbije.

„Bili bismo jedni od retkih zemalja sa dekarbonizacijom elektroenergetskog sektora u većem procentu nego što EU zahteva za svoje članice, izgubili bismo nekoliko desetina hiljada radnih mesta i u EPS i ostalim pratećim kompanijama u Srbiji. Ono što je za građane najvažnije je da bi došlo do skoka cena električne energije zavisno od količine uvoza. Viša cena struje odrazila bi se i na konkurentnost srpske privrede, a Srbija bi postala elektroenergetski zavisna“, tvrdi Grčić.

On smatra da Srbija ne može da se odrekne uglja u potpunosti u ovom trenutku jer bi se na taj način odrekla energetske nezavisnosti.

Mihajlović je ranije danas izjavila da je protest radnika u RB Kolubara u ponedeljak, po prvim procenama, koštao EPS i državu skoro pola miliona evra i da su ti ljudi, prema informacijama koje ima, bili izmanipulisani.

Poručila je da niko nije najavio da se bilo šta od termoelektrana u Srbiji zatvara 2030. godine, kao i da će ljudi ostati bez posla, ali i da ministarstvo stoji iza toga da još nema odobrenja za izgradnju termoelektrane Kolubara B.

Mihajlović je rekla i da je informisana da je direktor EPS-a (Milorad Grčić) povukao tačku o „Kolubari B“ sa NO.

(Tanjug)

