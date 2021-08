Er Frans narucio 60 aviona erbas A220,prvi stize krajem septembra

BEOGRAD – Er Frans naručio je 60 aviona tipa erbas A220-300, kojima ta aviokompanija planira da zameni svoje letelice erbas A318 i A319 na mreži kratkolinijskih i srednjelinijskih letova, a prvi poručeni erbas će stići na aerodrom Šarl de Gol krajem septembra.

Kako je saopštio Er Frans, taj avion ispunjava plan kompanije za održivo poslovanje, s obzirom da je napravljen od lakših kompozitnih materijala, koristi 20 odsto manje goriva i proizvodi 34 odsto manje buke u odnosu na letelicu koju zamenjuje, to jest avion prethodne generacije.

Cilj je smanjenje emisije ugljen-dioksida za 50 odsto u apsolutnom iznosu u domaćoj i regionalnoj mreži do 2024. godine, kao i smanjenje emisije ugljen-dioksida od 50 odsto po putniku po pređenom kilometru do 2030. godine.

(Tanjug)

