Er Srbija amblemom na avionima obeležava 95 godina letenja

BEOGRAD – Specijalnim amblemom na svim svojim avionima kojima leti, Er Srbija obeležava 95 godina poslovanja, saopštila je danas ta kompanija.

Prvobitno osnovana pod imenom Aeroput, 17. juna 1927. godine, Er Srbija se nalazi na osmom mestu liste najstarijih avio-kompanija na svetu koje još uvek posluju.

Pod sloganom “95 godina letenja”, amblem je dizajniran tako da spaja tradiciju i savremeni trenutak, odajući počast bogatoj istoriji srpske nacionalne avio-kompanije.

„Amblem će biti postavljen i jasno istaknut na trupu 12 aviona tipa erbas i pet aviona tipa ATR“, saopštila je ta kompanija.

Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek rekao je da je pred kompanijom veoma značajan jubilej i tim povodom želja da se iskaže zahvalnost slavnim prethodnicima koji su davne 1927. godine osnovali prvu domaću avio-kompaniju Aeroput.

„Izuzetno smo ponosni na činjenicu da samo nekoliko avio-prevoznika na svetu ima istoriju dugu koliko i naša kompanija. To nam ujedno predstavlja i veliku odgovornost jer, kao direktni naslednici tradicije duge 95 godina, u svakom trenutku moramo da ostanemo na visini zadatka“, izjavio je on.

Pored kreiranja i implementacije specijalnog amblema na svoje avione, Er Srbija će 95. godišnjicu 17. juna obeležiti nizom prigodnih aktivnosti.

Prva domaća avio-kompanija Aeroput poslovala je do 1947. godine kada ju je nasledio Jugoslovenski aerotransport (JAT), koji je 2003. godine transformisan u Jat ervejz.

Novo poglavlje kompanije pod sadašnjim imenom Er Srbija započeto je 2013. godine.

