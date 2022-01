Er Srbija danas dobija novi avion, obnavlja regionalnu flotu

BEOGRAD – Novi turbo-elisni avion tipa ATR 72-600, oznake YU-ALY, trebalo bi danas da stigne iz Tuluza u Beograd.

Kompanija je saopštila da će ovim avionom koji će koristiti na regionalnim letovima, biti doprineto obnavljanju njene flote.

Dodaje se da će podmlađivanje regionalne flote biti završeno do kraja godine.

„U predstojećem periodu zamenićemo sve avione ATR 72-200, kojih trenutno imamo tri, kao i dva ATR 72-500, najsavremenijim ATR 72-600. To će značajno unaprediti našu operativnu efikasnost, kao i usluge koje pružamo putnicima“, izjavio je generalni direktor Er Srbije Jirži Marek.

Er Srbija će novim avionima tipa ATR 72-600 leteti na redovnim linijama iz Beograda za Banjaluku, Beč, Bukurešt, Ljubljanu, Podgoricu, Prag, Sarajevo, Skoplje, Sofiju, Solun, Tivat, Tiranu i Zagreb, kao i na sezonskim linijama do Dubrovnika, Pule, Splita i Zadra.

Letovi novim avionima će se realizovati i na redovnoj liniji iz Niša do Ljubljane, sezonskoj do Atine, kao i na redovnoj liniji iz Kraljeva do Istanbula i sezonskim do Tivta i Soluna.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.