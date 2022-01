Er Srbija: Do Istanbula sa sva tri aerodroma u Srbiji

KRALJEVO – Jutrošnjim prvim letom sa aerodroma Morava u Lađevcima za Istanbul, ovaj turski grad postao je prva destinacija u mreži Er Srbije do koje se letovi obavljaju sa sva tri aerodroma u Srbiji, izjavio je viši menadžer prodaje u ovoj kompaniji Boško Rupić.

Kako se navodi u saopštenju Er Srbije karte za letove na ovoj liniji koštaju od 3.068 dinara u jednom pravcu, dok je najniža cena povratne karte 6.844 dinara.

Avioni na relaciji Kraljevo-Istanbul leteće dva puta nedeljno, sredom i subotom, a tokom letnje sezone očekuje se i uvođenje sezonskih letova Er Srbije na linijama Kraljevo – Solun i Kraljevo – Tivat.

Nacionalna avio-kompanija će na novim linijama iz Kraljeva leteti do kraja sledeće godine i to na osnovu rezultata tendera koji je raspisala Vlada Srbije, navodi se u saopštenju Er Srbije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.