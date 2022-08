Er Srbija imala najviše letova sa aerodroma u CG – 1.100

BEOGRAD – Er Srbija je, prema podacima Aerodroma Crne Gore, od početka godine do 25. jula obavila najveći broj letova sa crnogorskih aerodroma Podgorica i Tivat, u poređenju sa svim ostalim kompanijama koje tamo lete, više čak i od nacionalne avio-kompanije CG Er Montenegro.

Er Srbija leti do Tivta iz Beograda, Niša i Kraljeva, kao i do Podgorice iz Beograda, a Er Montenegro leti sa ova dva aerodroma do 14 destinacija.

Aerodromi Crne Gore su objavili da je Er Montenegro od 1. januara do 25. jula ove godine imao ukupno 1.099 letova do 14 destinacija.

Takođe, Er Srbija je zabeležila rast saobraćaja ka Crnoj Gori od 15 odsto u odnosu na isti period u poslednjoj pretpandemijskoj 2019. godini.

Promet vazduhoplova 10 najzastupljenijih kompanija na Aerodromima Crne Gore je tokom 2022. godine povećan u odnosu na rekordnu 2019. godinu i to od sedam do 80 odsto, izuzev poljske Lot Polish koja jedina beleži pad od 29 procenata.

To pokazuje uporedni prikaz prometa aviona po kompanijama u periodu od 1. januara do 25. jula tekuće i 2019. godine.

Aerodromi CG navode da je najveći rast i to od 80 odsto zabeležio Austrian Airlines, na drugom mestu je Turkish Airlines sa rastom od 46 odsto.

Treću poziciju zauzima kompanija Israir koja, u odnosu na 2019. godinu, beleži rast prometa aviona za 39 odsto.

Rast od 19 procenata ostvarila je kompanija Easyjet airline, a Er Srbija od 15 odsto.

Wiz z Air i Ryanair dele šestu poziciju jer su uvećale broj letova za sedam procenata.

Za razliku od 2019. godine, sada su u top 10 operatora nacionalna avio-kompanija Er Montenegro kao i Ryanair UK.

Podsećanja radi, Er Montenegro je osnovan u junu 2021. godine, nakon što je Montenegro erlajns u decembru 2020. preostao sa radom.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.