Er Srbija najviše letova imala sa aerodroma u Crnoj Gori – 1.100

Er Srbija je, prema podacima Aerodroma Crne Gore, od početka godine do 25. jula obavila najveći broj letova sa crnogorskih aerodroma Podgorica i Tivat, u poređenju sa svim ostalim kompanijama koje tamo lete, više čak i od nacionalne avio-kompanije CG Er Montenegro.

Er Srbija leti do Tivta iz Beograda, Niša i Kraljeva, kao i do Podgorice iz Beograda, a Er Montenegro leti sa ova dva aerodroma do 14 destinacija.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.