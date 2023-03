Er Srbija od 17. maja leti za Čikago, do Njujorka tokom leta svakog dana

BEOGRAD – Kompanija Er Srbija saopštila je danas da će od 17. maja uspostaviti direktne letove između Beograda i Čikaga, a da će do Njujorka od 18. juna do početka septembra leteti sedam puta nedeljno, odnosno svakog dana.

Do 11. juna letovi do Međunarodnog aerodroma O’Her (ORD) u Čikagu obavljaće se dva puta nedeljno, sredom i subotom, a od 12. juna tri puta nedeljno i to ponedeljkom, sredom i subotom, navodi se u saopštenju Er Srbije.

Dodaju da su zahvaljujući partnerstvu Er Srbije sa kompanijom Ameriken erlajns omogućena i jednostavnija putovanja iz Beograda, preko Njujorka i Čikaga, do istočne i zapadne američke obale, čime nacionalna avio-kompanija putnicima pruža još bolju povezanost Srbije, regiona i Evrope sa različitim destinacijama širom SAD.

Kako su istakli, povećanjem broja letova između Beograda i Njujorka, kao i uvođenjem letova do Čikaga, srpska nacionalna avio-kompanija će tokom predstojeće letnje sezone nuditi do 10 nedeljnih letova između srpske prestonice i Severne Amerike.

Iz kompanije navode da je u periodu od 2016. godine pa do danas, između Beograda i Njujorka Er Srbijom letelo više od 460.000 putnika, i dodaju da je to jedna od najtraženijih destinacija u mreži nacionalnog avio-prevoznika.

Tokom zimske sezone, Er Srbija je između Beograda i Njujorka letela tri puta nedeljno, utorkom, četvrtkom i nedeljom, podseća se u saopštenju.

„Er Srbija do Njujorka leti već sedam godina. Za to vreme broj nedeljnih letova se menjao, ali nikada nije prešao šest. U međuvremenu smo preduzeli niz aktivnosti, od osnaživanja flote do proširenja tima kabinske posade, i zahvaljujući tome sada sa zadovoljstvom možemo da najavimo da ćemo tokom leta do Njujorka leteti svakodnevno“, rekao je regionalni direktor Er Srbije za Severnu i Južnu Ameriku Džordž Petković.

Kako navode iz kompanije, do sada najveće povećanje u broju nedeljnih letova Er Srbije do Njujorka rezultat je nedavnog proširenja flote za dugolinijski saobraćaj.

Objašnjavaju da pored aviona tipa Erbas A330-200 sa likom Nikole Tesle, nacionalna avio-kompanija od novembra prošle godine raspolaže i avionom tipa Erbasom A330-200 sa likom Mihajla Pupina.

Ističu da se karte za ove letove mogu kupiti putem veb sajta, mobilne aplikacije, kao i u poslovnicama Er Srbije, a kako su saopštili, prodaja je za sada premašila očekivanja, s obzirom na to da je reč o potpuno novoj liniji.

(Tanjug)

