Er Srbija od 18. decembra leti za Malagu

BEOGRAD – Er Srbija najavila je da će od 18. decembra leteti između Beograda i Malage i to je peta destinacija u Španiji ove godine na kojoj saobraća.

Saopšteno je da će letovi biti dva puta nedeljno, četvrtkom i nedeljom.

Karte su već u prodaji, počev od 99 evra po smeru u ekonomskoj klasi.

Posle letova za Maltu, Malaga je druga destinacija pokrenuta ove zimske sezone.

Direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije Boško Rupić ocenio je da ta kompanija osnažuje prisustvo u Španiji i putnicima nudi još bolju povezanost.

„Letovi do svih gradova Španije, do kojih leti naša kompanija, beleže veoma dobru popunjenost tokom cele godine. Verujemo da će Malaga putnicima biti atraktivna koliko i Barselona, Madrid, Majorka i Valensija“, rekao je on.

Red letenja na ovoj liniji osmišljen je da putnicima pruža pogodne konekcije sa brojnim gradovima iz mreže Er Srbije poput Atine, Beča, Bukurešta, Ljubljane, Istanbula, Podgorice, Skoplja i Zagreba.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.