BEOGRAD – Er Srbija saopštila je danas da planira da u naredne dve nedelje obavi najmanje osam čarter letova do turskog letovališta Antalije.

Prvi čarter let nacionalnog avio-prevoznika do Turske obavljen je u nedelju, 5. jula, kada je 144 putnika otputovalo do ove popularne destinacije na Mediteranu.

Foto:AP/Er Srbija

(Tanjug)

