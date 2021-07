BEOGRAD – Zbog pojačane tražnje, srpska nacionalna avio-kompanija Er Srbija će u periodu od 13. jula do 29. septembra povećati broj letova do više evropskih destinacija – Amsterdama, Stokholma, Osla i Beča.

Dodavanjem jednog nedeljnog leta utorkom, broj letova do Osla će se u periodu od 13. jula do 17. avgusta kretati i do četiri nedeljno, saopšteno je iz kompanije.

(Tanjug)

