Er Srbija povećava kapacitete na letovima ka Crnoj Gori

BEOGRAD – Er Srbija je, zbog velikog interesovanja putnika, obezbedila dodatnih 32.832 sedišta na letovima između Beograda i Tivta do kraja letnje sezone 2021. godine.

Između srpske prestonice i crnogorskog primorja uvedeno je ukupno 156 novih rotacija, saopštio je srpski avioprevoznik.

Do kraja septembra, Er Srbija će obaviti više od 900 rotacija između Srbije i Crne Gore, sa oko 70.000 sedišta na liniji ka Podgorici i više od 110.000 mesta na ruti između Beograda i Tivta.

Većina letova biće obavljena mlaznim avionima sa većim kapacitetom, umesto aviona Er Srbije tipa ATR.

Već od sledeće nedelje, srpska nacionalna avio-kompanija će do crnogorskog primorja obavljati 15 letova nedeljno, dok će se tokom leta taj broj povećati do 33 leta nedeljno.

Srpska nacionalna aviokompanija će u piku sezone između Beograda i Tivta leteti i do pet puta dnevno, svakog dana u nedelji, osim ponedeljkom i utorkom, kada će leteti do četiri puta dnevno.

Er Srbija će takođe obavljati do 21 let nedeljno između Beograda i Podgorice tokom vršnog dela letnje sezone.

Između Srbije i Crne Gore trenutno ne postoji ograničenje u putovanjima i negativan PCR test nije potreban ni u jednom pravcu.

„Ostajemo posvećeni crnogorskom tržištu koje je tradicionalno veoma značajno za naše putnike. Trudimo se da obezbedimo snažnu konekciju između naše dve zemlje, ali i odličnu povezanost sa drugim destinacijama u mreži Er Srbije. Između ostalog, obezbeđujemo najbolju vazdušnu vezu između Crne Gore i Ruske Federacije preko Beograda“, rekao je direktor komercijale i strategije u Er Srbiji Jirži Marek.

(Tanjug)

