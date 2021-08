Er Srbija u julu prevezla 63 posto putnika više nego u junu

BEOGRAD – Nacionalna avio-kompanija Er Srbija u julu je prevezla 63 odsto putnika više nego u junu, a 280.958 je najveći broj prevezenih od septembra 2019. godine, saopštila je danas ta kompanija.

Od ukupnog broja putnika, njih 74.797 je prevezeno čarter letovima, što je najveći broj putnika u čarter saobraćaju od avgusta 2019. godine, dok je 206.161 prevezeno u redovnom saobraćaju sa aerodroma u Beogradu, Nišu i Kraljevu.

„Pažljivo prateći promene u ograničenjima putovanja i tražnji, Er Srbija je tokom jula saobraćala do 41 destinacije u redovnom saobraćaju. Najpopularnije destinacije srpskog nacionalnog avio-prevoznika prethodnog meseca bile su Tivat, Podgorica, Pariz, Cirih, Njujork i Moskva“, navodi se u saopštenju.

Direktor komercijale i strategije u Er Srbiji Jirži Marek ocenio je da se trend rasta nastavlja uprkos okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19.

„To je pokazatelj da smo doneli dobre poslovne odluke u pravom trenutku. Pratili smo tražnju i pojačavali kapacitete ka najpopularnijim destinacijama u našoj mreži kada god nam se ukazala prilika i tako omogućili putnicima još veći izbor tokom letnje sezone. Nastavićemo tako i u narednom periodu, sa ciljem da obezbedimo snažnu povezanost između gradova u regionu, Evropi, ali i celom svetu“, izjavio je on.

Tokom maja nacionalna avio-kompanija saobraćala je do 30 destinacija prevezavši više od 100.000 putnika, a već u junu je zabeležila rast od 68 odsto sa više od 170.000 putnika i saobraćajem do 38 destinacija.

(Tanjug)

