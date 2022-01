Er Srbija u junu pokreće letove do Trsta i Bolonje

BEOGRAD – Er Srbija od 2. juna pokreće redovne letove između Beograda i Trsta, a od 6. juna uspostavlja redovan aviosaobraćaj na relaciji Beograd – Bolonja, najavila je nacionalna aviokompanija.

Letovi ka obe destinacije u Italiji će se obavljati tri puta nedeljno, do Trsta utorkom, četvrtkom i subotom, a do Bolonje ponedeljkom, sredom i petkom.

Uvođenjem letova do Trsta i Bolonje, uz postojeće letove do Rima i Milana, kao i najavljene do Venecije i Barija, Italija postaje tržište sa trenutno najvećim brojem destinacija do kojih Er Srbija saobraća iz Beograda, ukupno šest.

„Italija predstavlja izuzetno značajno tržište, kako za našu kompaniju, tako i za Srbiju, zbog bliskih ekonomskih veza između naše dve zemlje. Posebno nam je drago što uvodimo direktne letove do Trsta, grada sa najvećom srpskom dijasporom u Italiji, dok će letovi ka Bolonji dodatno doprineti jačanju naših kulturnih i ekonomskih odnosa sa Italijom“, rekao je viši menadžer za planiranje i optimizaciju reda letenja u Er Srbiji Bojan Aranđelović.

Smešten u najsevernijem delu Jadranskog mora, na samoj granici Italije sa Slovenijom, Trst je glavni grad autonomne pokrajine Friuli-Venecija Đulija i predstavlja pomorsku kapiju za severnu Italiju, Nemačku, Austriju i srednju Evropu.

Dodavanjem Trsta svojoj međunarodnoj mreži destinacija, Er Srbija će pokrivati područje severoistočne Italije, kao i deo slovenačkih gradova u blizini.

U kombinaciji sa letovima ka Veneciji, nacionalni avio-prevoznik će obavljati šest letova nedeljno ka tom delu Italije.

Uspostavljanjem aviosaobraćaja na toj liniji, preko Beograda će biti obezbeđene dobre konekcije između Trsta i drugih gradova u mreži Er Srbije, kao što su Atina, Dubrovnik, Istanbul, Larnaka, Njujork, Podgorica, Skoplje, Solun, Tirana i Tivat.

Bolonja, glavni grad najbogatije italijanske pokrajine Emilija Romanja i sedmi po veličini grad u Italiji, važi za kulinarsku i studentsku prestonicu te zemlje, sa brojnim muzejima i istorijskim jezgrom pod zaštitom Uneska.

Svaki kutak ove užurbane studentske metropole vraća u slavnu prošlost kada su Dante Aligijeri i Frančesko Petrarka sedeli u amfiteatru najstarijeg univerziteta u Evropi, navodi se u saopštenju Er Srbije.

Uvođenjem letova do Bolonje, Er Srbija će omogućiti dobre konekcije između ovog grada i drugih destinacija u svojoj mreži, kao što su Atina, Bukurešt, Cirih, Dubrovnik, Istanbul, Krasnodar, Larnaka, Moskva, Podgorica, Sarajevo, Skoplje, Sofija, Solun, Tirana i Tivat.

Er Srbija je 2019. godine letela između Niša i Bolonje dva puta nedeljno, dok je na liniji Beograd-Trst saobraćao njen prethodnik Jat ervejz, tri puta nedeljno, do maja 2011. godine.

(Tanjug)

