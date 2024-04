Er Srbija u martu prevezla 15 odsto putnika više nego u isto vreme 2023.

Nacionalna avio-kompanija Srbije, Er Srbija,objavila je danas da je u martu ove godine prevezla 271.102 putnika, što je 15 odsto više nego u isto vreme 2023. godine.

Kako je navedeno, Er Srbije je tokom marta obavila 3.018 letova, osam odsto više nego u martu 2023. godine, što je najbolji rezultat Er Srbije u martu od 2013. godine, od kada kompanija posluje pod sadašnjim imenom.

Prvi kvartal 2024. godine bio je uspešan za Er Srbiju. Tokom prva tri meseca prevezli smo preko 750.000 putnika, odnosno 110.000 putnika više nego u istom kvartalu prethodne godine.

Pored toga, obavili smo 16 odsto više letova u poređenju sa brojem letova u prva tri meseca 2023. godine, kazao je generalni direktor srpske nacionalne avio-kompanije Jirži Marek.

On je kazao da se očekuje da će Er Srbije uskoro prevesti milionitog putnika u 2024. godini.

Poređenja radi, taj broj putnika u 2023. godini zabeležen je tek 8. maja, rekao je Merek.

Najpopularnije destinacije u mreži Er Srbije, u martu 2024. godine, kada je reč o Zapadnoj Evropi, bile su Cirih, Pariz, Rim, Amsterdam, Milano i Beč.

U regionu to su to bile Podgorica, Tivat i Ljubljana, dok su u široj evromediteranskoj zoni najtraženiji letovi bili do Atine, Barselone i Istanbula.

(Beta)

