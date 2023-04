Er Srbija u martu prevezla 235.000 putnika, što je za 91,2% više nego marta 2022.

BEOGRAD – Er Srbija je tokom marta prevezla 235.000 putnika, što je povećanje od 91,2 odsto u odnosu na isti mesec 2022. godine i 68,3 odsto u odnosu na 2019. godinu, objavila je danas srpska avio-kompanija.

Sa matičnog aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu i aerodroma u Nišu i Kraljevu, Er Srbija je u martu realizovala 2.795 letova, što je za 69,5 odsto više nego u istom mesecu protekle godine, odnosno 43 odsto više u poređenju sa martom rekordne pretpandemijske 2019. godine.

Od kada kompanija posluje pod imenom Er Srbija, to jest od 2013. godine, to je najbolji rezultat postignut u martu, navedeno je u saopštenju.

„Nedavno završena zimska sezona za nas je bila veoma uspešna. U januaru i februaru smo ostvarili izuzetne rezultate po broju prevezenih putnika i realizovanih letova. Taj trend se nastavio i u martu, koji je deveti uzastopni rekordni mesec za našu kompaniju. Uveli smo letnji red letenja i pripremili niz novih destinacija do kojih nismo leteli tokom 2022. godine. Veliki broj redovnih destinacija imaće pojačane nedeljne frekvencije, a pokrenućemo i sezonske letove. Idemo u susret najaktivnijem delu godine i verujemo da će rezultati u narednim mesecima biti još bolji”, rekao je direktor komercijale i strategije Er Srbije Boško Rupić.

Najpopularnije destinacije Er Srbije u Zapadnoj Evropi tokom marta su bile Cirih, Pariz, Beč i Berlin.

Kada je reč o širem regionu najpopularnije destinacije bile su Podgorica i Tivat, odnosno Atina i Istanbul. Prošlog meseca takođe je uveden i direktni let do Budimpešte.

U letnjoj sezoni, Er Srbija će najčešće leteti do Tivta, Podgorice, Ciriha i Istanbula. Po dva puta dnevno nacionalna avio-kompanija leteće do Atine, Larnake, Ljubljane, Pariza, Skoplja, Tirane i Zagreba, dok će saobraćaj između Beograda i Severne Amerike biti pojačan i uz dnevne letove do Njujorka, od 17. maja biće uspostavljena direktna linija do Čikaga. Nove destinacije u mreži Er Srbije, poput Ankare, Krakova, Ohrida, Varne, Rodosa i Tel Aviva realizovaće se četiri puta nedeljno, dok će do Kaira, Hamburga, Geteborga, Kelna i Hanje putnici biti u prilici da lete tri puta nedeljno.

(Tanjug)

