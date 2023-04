Er Srbija uspostavila redovnu avio-liniju do Ankare

BEOGRAD – Er Srbija je danas uspostavila redovnu avio-liniju za tursku prestonicu Ankaru do koje će se leteti četiri puta nedeljno avionima tipa erbas A319.

Ta kompanija je saopštila da je linija pokrenuta noćašnjim letom pola sata posle ponoći, te da će srpska i turska prestonica biti povezane letovima svakog utorka, četvrtka, petka i subote.

Prvi let srpske nacionalne avio-kompanije između Beograda i Ankare dočekan je na aerodromu „Esenboga Ankara“ koji je treći po veličini aerodrom u Turskoj, sa godišnjim kapacitetom više od 15 miliona putnika.

Direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije Boško Rupić ocenio je da će ti direktni letovi produbiti već dobru privrednu, društvenu i kulturnu saradnju Srbije i Turske i dodatno olakšati kretanje ljudi i robe.

„Za nedelju dana, tačnije 15. aprila, Er Srbija će pored Istanbula i Ankare, poleteti i do Izmira, dok će tokom predstojeće letnje sezone naši čarteri leteti do Antalije, Alanje, Bodruma i Dalamana”, izjavio je on.

Ankara je glavni grad Turske i drugi grad po veličini u toj zemlji, važan je kulturno-istorijski, trgovački i umetnički centar, a u prošlosti je bila i glavna stanica između istoka i zapada na putu svile.

(Tanjug)

