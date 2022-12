Er Srbija uspostavlja direktne letove do Ankare, Izmira i Budimpešte

BEOGRAD – Er Srbija uspostavlja direktne letove iz Beograda do dve destinacije u Turskoj – Ankare i Izmira, kao i do Budimpešte, a kako je saopšteno iz nacionalne avio kompanije, tokom predstojeće letnje sezone, dva puta nedeljno imaće letovi do Izmira, četiri puta nedeljno do Ankare.

Sredinom marta, kako se dodaje, srpska nacionalna avio-kompanija uvešće i direktne letove između Beograda i Budimpešte, koji će se tokom letnje sezone obavljati i do 17 puta nedeljno.

Avio-karte za nove destinacije već su dostupne na veb sajtu, mobilnoj aplikaciji, kao i u poslovnicama Air Srbije, i to po ceni počev od 59 evra po smeru u ekonomskoj klasi za Ankaru i Izmir, odnosno po ceni počev od 49 evra po smeru u ekonomskoj klasi za Budimpeštu.

Bojan Aranđelović, viši menadžer za planiranje i optimizaciju reda letenja Er Srbije izjavio je da nije prošlo mnogo vremena od kada su najavili povećanje frekvencija između Beograda i Istanbula, a sada mogu da kažu da će nacionalna kompanija leteti do još dve destinacije u Turskoj – od 28. marta do glavnog grada Turske Ankare, a od 15. aprila do Izmira.

„Novost u našoj ponudi je i Budimpešta, do koje ponovo uspostavljamo saobraćaj posle nekoliko godina pauze. Pred nama je letnja sezona u kojoj ćemo početi da letimo do četiri nove destinacije u Italiji, dve u Nemačkoj, po jedne u Francuskoj i Švedskoj, a putnike ćemo uskoro obradovati i novim destinacijama za letnji odmor“, dodao je Aranđelović.

Navodi da u nacionalnoj avio kompaniji veruju da će 2023. biti godina u kojoj će dodatno pomeriti sopstvene granice, nudeći direktne linije do skoro 100 gradova širom sveta.

Do glavnog grada Mađarske, Budimpešte, Er Srbija će početi da leti 13. marta 2023. godine.

Broj letova će se postepeno povećavati i do 17 letova nedeljno.

Uvođenjem te linije, Er Srbija će putnicima pružiti mogućnost odlične povezanosti od Budimpešte, preko Beograda do Španije, Italije, Grčke, Kipra, Sjedinjenih Američkih Država, kao i zemalja u regionu.

(Tanjug)

