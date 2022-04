Er Srbije počela da leti za Valensiju

BEOGRAD Er Srbija danas, letom JU594, avionom erbas A320, po prvi put uspostavlja direktne letove na liniji između Beograda i Valensije, saopštio je nacionalni avioprevoznik.

Srpska nacionalna avio-kompanija će do svoje treće destinacije u Španiji saobraćati dva puta nedeljno – sredom i subotom tokom aprila i maja, a zatim od početka juna, četvrtkom i nedeljom.

Posle Barselone, Madrida i Valensije, Er Srbija uskoro uvodi letove i do svoje četvrte destinacije u Španiji – Palma de Majorke. Sezonski letovi na toj ruti će se obavljati u periodu od 11. juna do 29. oktobra, dva puta nedeljno – utorkom i subotom.

Današnji inauguracioni let srpskog avio-prevoznika biće svečano ispraćen sa Aerodroma Nikola Tesla Beograd i dočekan na Aerodromu Valensija, desetom najprometnijem španskom aerodromu, koji je smešten na osam kilometara od grada i značajno doprinosi ekonomskom razvoju cele oblasti.

Tim povodom biće upriličena svečana ceremonija, uz prisustvo ambasadora Španije u Srbiji Raula Bartolomea Moline, ambasadorke Srbije u Španiji Katarine Lalić-Smajević, predstavnika Er Srbije i aerodroma,saopštio je Er Srbija.

„Veoma nas raduje što novo širenje mreže započinjemo uspostavljanjem letova za Valensiju i jačanjem našeg prisustva u Španiji. Uvereni smo da ćemo doprineti još boljoj povezanosti i razvoju komercijalne i turističke aktivnosti između naše dve zemlje“, izjavio je Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.

On je rekao da je Španija tradicionalno zanimljivo tržište za naše putnike i veoma popularno odredište za letnji odmor, a „u prilog tome svedoči velika potražnja i dobra popunjenost letova tokom narednog perioda ka svim našim destinacijama u ovoj mediteranskoj zemlji“.

(Tanjug)

