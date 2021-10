Er Srbijom od Kraljeva do Beča po povoljnim cenama

BEOGRAD – Er Srbija je danas obovila direktne letove na liniji Kraljevo-Beč, a avion nacionalnog prevoznika sa Aerodroma Morava poleteo je jutros u 8.00.

Srpska nacionalna avio-kompanija planira da sa Aerodroma „Morava“ do glavnog grada Austrije saobraća dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom, do 30. decembra, navodi se u saopštenju Er Srbije.

Menadžer prodaje u Er Srbiji, Boško Rupić izrazio je zadovoljstvo proširenjem ponude kao i činjenicom da putnicima iz centralne i zapadne Srbije ponovo mogu da omoguće direktan let do Beča po povoljnim cenama.

„Letovi iz Kraljeva, sa trećeg aerodroma u Srbiji, značajni su veoma, jer ljudima iz tog regiona olakšavaju organizaciju putovanja“, rekao je Rupić.

Er Srbija letove iz Kraljeva obavlja regionalnim, turboelisnim avionom ATR72, a let do Beča traje oko 1 sat i 35 minuta.

(Tanjug)

