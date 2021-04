Erdogan: Turska planira smanjenje emisije gasova za 21%

ANKARA – Turskim akcionim planom i strategijom za suzbijanje efekata klimatskih promena predviđa se smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte do 21 posto u periodu do 2030. godine, saopštio je predsednik te zemlje Redžep Tajip Erdogan.

Učestvujući na virtuelnom samitu o klimi, čiji je domaćin američki predsednik DŽo Bajden, Erdogan je rekao da je Turska takođe jedna od zemalja koje klimatske promene najviše pogađaju, iako, po njegovim rečima, ne snosi gotovo nikakvu istorijsku odgovornost za porast staklenih gasova u atmosferi.

„Klimatske promene ne utiču samo na pojedine države koje najviše zagađuju svet, već na celo čovečanstvo, počev od zemalja na afričkom kontinentu“, ocenio je on, prenosi agencija Anadolija.

Ilustrujući aktivnosti Ankare po pitanju klimatskih promen, Erdogan je naveo da je Turska u poslednjih 18 godina zasadila ukupno 5,1 milijardu sadnica i povećala šumski fond sa 20,8 miliona na 22 miliona hektara.

„Moralna obaveza svih nas je da svet, koji nam je poveren, ostavimo u stanju koje će omogućiti život narednim generacijama“, poručio je.

Takođe je rekao da će Turska nastaviti da doprinosi globalnoj klimatskoj akciji jednako kao i druge zemlje sličnog ekonomskog nivoa.

„U okviru nacionalnog plana utvrđenog 2015. godine, predviđamo smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte do 21 posto do 2030. godine“, dodao je Erdogan, precizirajući da će ukupno smanjenje iznositi 1,92 milijarde tona emisije staklenih gasova od 2021. do 2030.

