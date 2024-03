Erikson optimističan po pitanju budućnosti telekomunikacija u Kini

Izvršni direktor kompanije veruje da drugi operateri širom sveta mogu da crpe inspiraciju iz napora Kine u primeni 5G tehnologije u različitim industrijama.

Telekomunikaciona industrija ima svetlu budućnost u Kini jer operateri nastavljaju da pružaju vrhunsku pokrivenost 5G mrežom i istovremeno iskorišćavaju ogroman potencijal domaćeg tržišta, rekao je glavni tehnološki direktor komapnije Eikson (Ericsson) za Azijsko-pacifički region.

„Veoma sam optimista za Kinu“, rekao je Magnus Everbring za Sinhuu na Svetskom kongresu mobilnih uređaja koji je u Barseloni, u Španiji.

On je ukazao na napredne poteze Kine u primeni 5G tehnologije u različitim industrijama, uključujući proizvodnju. „Mislim da drugi operateri u svetu mogu dobiti dobru inspiraciju iz onoga što se radi u Kini“, dodao je.

Švedski telekomunikacioni gigant, prisutan u Kini od 1890-ih, ima sedište u Pekingu i operacije u Nanđingu, Šangaju, Dalijanu, Sianu, Guangdžou i Čengduu. Ima 5G ugovore sa tri kineska telekomunikaciona giganta: Čajna mobajl (China Mobile), Čajna telekom (China Telecom) i Čajna unikom (China Unicom).

Fotografija: Posetioci kod štanda Huavei (Huawei) tokom Svetskog kongresa mobilnih uređaja u Barseloni, 28. februara 2024. (Sinhua/Gao Đing)

„Daćemo sve od sebe da pokušamo da zadovoljimo potrebe kineskog tržišta, nastavljajući sa evolucijom 5G i jednog dana prelazeći u 6G“, rekao je Everbring.

Kada je reč o 6G, on nije mogao sa sigurnošću da prognozira vreme i način očekivanog tehnološkog skoka ka nasledniku 5G ćelijske tehnologije.

„Danas zaista ne znamo… Prerano je reći“, kazao je on, dodajući da je potrebno vreme da se procene tehnologije i imaju pravi proizvodi. „Rekao bih da će se od 2025. do 2029. taj proces nastaviti“, dodao je on.

5G povezivost je bila glavna tačka ovogodišnje agende na Svetskom kongresu mobilnih uređaja, zajedno sa fokusom na korišćenju veštačke inteligencije (AI) u mobilnoj industriji. Skup u Barseloni je od 26. do 29. februara ugostio oko 2.400 izlagača iz celog sveta.

Fotografija: Posetilac pravi selfi ispred automobila bez vozača na štandu Huaveja tokom Svetskog kongresa mobilnih uređaja u Barseloni, Španija, 28. februara 2024. (Sinhua/Gao Đing)

„Doprinos AI mora da bude pouzdan i mora da bude odgovoran, a onda možemo da vidimo kako ćemo ostvariti brojne koristi“, rekao je Everbring, dodajući da „optimizacija zasnovana na veštačkoj inteligenciji može da poboljša performanse i da potrošačima pruži bolje performanse“.

„Ovde imamo izloženo mnogo primera iskustva koje smo stekli u radu sa operaterima u Kini, ali i drugde u svetu, i nadam se da sa tim znanjem možemo doneti dobre podsticaje nacionalnim operaterima u Kini“, zaključio je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.