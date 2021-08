ErSrbija i u oktobru do S. Peterburga, Krasnodara, Rostova

BEOGRAD – Er Srbija je zbog dobrih rezultata ostvarenih tokom letnje sezone odlučila da do oktobra produži letove za tri ruske destinacije Sankt Peterburg, Krasnodar i Rostov na Donu kao novu destinaciju, saopšteno je danas iz Er Srbije.

Prvobitno je bilo planirano da se letovi obavljaju do kraja septembra ali je zbog dobrih letošnjih rezultata odlučeno da se nastave do kraja oktobra.

Srpski nacionalni avio-prevoznik će do svojih odredišta u Rusiji nastaviti da saobraća uspostavljenom dinamikom, i do osam puta nedeljno do Moskve i dva puta nedeljno do Sankt Peterburga, Krasnodara i Rostova na Donu, navodi se u saopštenju Er Srbije.

(Tanjug)

