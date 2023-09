EU bi mogla znatno povećati carinu na sumnjivo jeftine električne automobile iz Kine

Evropska istraga o kineskim javnim subvencijama za električne automobile mogla bi da dovede do znatnog povećanja carina na te automobile u EU, izjavio je u nedelju evropski komesar za unutrašnje tržište Tijeri Breton.

„Generalno, ako pogledamo šta se dešava, to (kineske subvencije) vodi povećanju carina od 10 do 20 odsto“, izjavio je on francuskom televizijskom kanalu LCI.

Tijeri Breton je, međutim, ostao oprezan u pogledu ishoda tog postupka.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je u sredu najavila otvaranje istrage o kineskim javnim subvencijama za električne automobile, kako bi odbranila evropsku industriju pred cenama koje se smatraju „veštački niskim“.

Ako, na kraju istrage, Komisija utvrdi kršenje trgovinskih pravila, mogla bi uvesti kaznene carine na kineska vozila, uz rizik da izazove „trgovinski rat“ s Pekingom.

„Danas je u EU carina od 10 odsto na električna vozila koja stižu iz Kine, a u Sjedinjenim Državama je 27,5 odsto“, primetio je Breton.

Tokom istrage, EU će razmotriti „direktne ili indirektne subvencije“ koje dobijaju proizvođači u Kini, rekao je on.

„Biće i razgovora sa kineskim vlastima, sa proizvođačima automobila“, najavio je Breton, dovši da će se to odnositi na „sve automobile proizvedene u Kini, bez obzira na marku“.

Cenovnu prednost kineskih vozila u odnosu na ona proizvedena u Evropi stručnjaci procenjuju na oko 20 odsto.

Ali tamo gde Brisel sumnja u nezakonitu praksu, Peking jednostavno veruje da žanje plodove svojih investicija.

Po Kini, evropski pristup je „otvoreni protekcionizam“ i „negativno će uticati na ekonomske i trgovinske odnose Kine i Evropske unije“.

Kina dugo razvija električne motore automobila i preuzela je vođstvo u odnosu na Evropu, posebno u tehnologijama baterija.

Njeni proizvođači se oslanjaju na svoje ogromno domaće tržište da bi sada prešli u inostranstvo u velike bogate ekonomije od kojih imaju koristi.

(Beta)

