EU će naplaćivati dozvole avio-kompanijama za emisiju CO2

BRISEL – Evropska unija je postigla jutros dogovor o zakonu kojim će podići cenu koju avio-kompanije moraju da plate za emisiju ugljen-dioksida, što će pojačati pritisak na taj sektor da napravi zaokret od fosilnih goriva.

Avio-kompanije koje lete unutar Evrope trenutno moraju da dobiju dozvole od EU tržišta ugljenika za pokriće svojih emisija CO2, ali im se većinu tih dozvola daje besplatno.

To bi trebalo da se promeni shodno zakonu koji su utanačili pregovarači zemalja EU i Evropskog parlamenta, a koji će postepeno ukinuti te besplatne licence do 2026. godine, rekli su Rojtersu izvori upoznati sa diskusijama.

To znači da će avio-prevoznici morati da plaćaju dozvole za CO2, kako bi se finansijski motivisale da što manje zagađuju.

Znatno manja količina besplatnih dozvola za CO2 biće dostupna za vazduhoplovne kompanije koje koriste održiva avio-goriva (SAF) kako bi im se delimično kompenzovala razlika u ceni između SAF-a i mnogo jeftinijeg fosilnog goriva, kerozina, naveli su Rojtersovi sagovornici.

EU je do sada ograničavala nadležnost svog tržišta ugljenika na pokrivanje emisija za letove unutar EU. Evropski pregovarači su se dogovorili da Brisel do 2026. proceni da li je šema agencije za vazduhoplovstvo Ujedinjenih nacija, ICAO, za neutralisanje emisija CO2 na međunarodnim letovima na putu da rezultira neto nultom emisijom do 2050, a ako nije, EU će predložiti proširenje tržišta ugljenika tako da pokrije emisije svih odlaznih letova.

(Tanjug)

