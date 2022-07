EU može da dobije gas iz Rusije preko Severnog toka 2

BEOGRAD – Predsednik Skupštine Udruženja za gas Srbije Vojislav Vuletić je izjavo danas za Tanjug da snabdevanje Nemačke i EU gasom neće biti ugroženo zbog remonta Severnog toka 1, jer će gas stizati Severnim tokom 2, ali da će se o tome ćutati.

On je ocenio da je naredba za zadržavanje kompresora sa Severnog toka 1 koji je remontovan u Kanadi najverovatnije došla sa strane, ali da to neće nužno uticati na ugrožavanje snabdevanja Evrope tim energentom.

„Nikakvih problema sa snabdevanjem neće biti. Ako se obustavi preko Severnog toka 1, pored njega postoji Severni tok 2 koji je pun gasa i biće pušten. Prema tome, to su sve politikantske igre koje treba da zapalše narod, a oni se među sobom sve lepo dogovore i urade kako treba“, rekao je Vuletić.

Tu se, pojasanio je, radi o pritisku na Rusiju da ne proda gas, kako ne bi zaradila i na Nemačku kako bi se njena industrija zaustavila.

„Treba biti potpuno otvoren u razgovorima o tome. Kakava politika, ko koga tu voli, samo se državni interesi održavaju. Nema nikakvih problema, Nemačka će dobiti gas preko Severnog toka 2, sve što ne dobije preko Severnog toka 1, samo će o tome da se ćuti“, izričit je Vuletić.

On najavu nekih gradova u Nemačkoj da će adaptirati sportske hale da se u njima preko zime greju građani koji neće imati energente ocenio kao moguću opciju, ali da se nada da do toga neće doći.

„Ukoliko Nemačka posluša Ameriku i ne pusti Severni tok 2 preko zime to će da im se desi. Neće biti grejanja, neće biti dogovoljno gasa za industriju, ali ja se nadam da u Nemačkoj ima dovoljno pametnih ljudi koji brinu o Nemačkoj“, istakao je Vuleticvh.

On smatra da su optužbe na račun Rusije da remont Severnog toka 1 koriste kao izgovor za pritisak na EU ne odgovaraju činjenicama.

„Te turbine povišavaju pritisak da bi veća količina gasa mogla da se protera i ako one ne rade gas može da prođe, ali u manjoj količini. To se normalno radi i redovno. Turbine se ne remontuju preko zime nego preko leta kada je smanjen protok. Prema tome, ako je to nešto sa ruske strane onda je to nekakav glupost, ali Rusi to rade sve kako treba i Nemci to znaju i oni su uvek to preko leta radili“, objasnio je Vuletić.

Ovaj stručnjak za gas upozorio je da Evropljani mogu da dočekaju zimju nespremni, odnosno praznih skladišta.

„Oni sada vade iz skladišta da ne bi kupovali ruski gas za rublje, što je glupost, ali šta da se radi. Svako čini ono što mu odgovara“, smatra Vuletić.

Naglasio je da našoj zemlji ne preti nikakva energetska opasnost zbog ovih dešavanja u EU.

„Srbija je sada u veoma povoljnoj situaciji, pošto ima mogućnost snabdevanja sa dve strane, sa severa preko Ukrajine i Mađarske i sa juga preko Bugarske. Prema tome, mi nemamo apsolutno nikakvih problema sa snabdebvanjem gasom i neće biti nikakvih problema“, izričit je Vuletić.

(Tanjug)

