EU traži Londona odustajanje od zakona kojim krši sporazum o Bregzitu

Umesto da se danas približe trgovinskom sporazumu, Evropska unija i Velika Britanija su se oštro sukobile zbog planiranog britanskog zakona za koji EU kaže da bi predstavljao ozbiljno kršenje sporazuma o Bregzitu i uništio i ono malo poverenja koje je ostalo izmedju tih dveju strana.

Blok od 27 država je upozorio London da do kraja septembra mora da povuče planirani zakon o svojoj trgovini sa Severnom Irskom, ili će se suočiti s pravnom borbom čak i pre završetka prelaznog perioda za izlazak Velike Britanije iz EU 31. decembra.

„Predloganjem tog zakona, Velika Britanija je ozbiljno narušila poverenje Evropske unije. Sada je na britanskoj vladi da ponovo uspostavi to poverenje“, rekao je potpredsednik Evropske komisije Maroš Šefćović.

On je to rekao u Londonu, i to gnevno – kažu izvori, posle hitnog sastanka sastanka s britanskim ministrom za Bregzit, Majklom Govom.

Pre manje od godinu dana dve strane su potpisale i ratifikovale sporazum o izlasku Velike Britanije iz EU, a ona sad priznaje da bi ga prekršila svojim predloženim Zakonom o unutrašnjem tržištu, koji bi umanjio nadzor EU nad trgovinom izmedju Velike Britanije koja nije članica EU i Severne Irske koja jeste.

To je posebno osetljivo pitanje jer je jedina kopnenu granica izmedju Velike Britanije i EU britanska granica sa Severnom Irskom.

Šefćović je upozorio da će EU, ako Velika Britanija do kraja septembra ne odustane od zakona koji planira, preduzeti pravne mere jer „sporazum o razdruživanju (Bregzitu) sadrži niz mehanizama i pravnih lekova za rešavanje kršenja pravnih obaveza u tom tekstu, i njih će Evropska unija iskoristiti bez ustručavanja“.

Velika Britanija i EU su obavezale sporazumom o Bregzitu da neće biti carinske kontrole ili drugih prepreka izmedju britanskog regiona Severne Irske i Republike Irske, da ne bi, kako tvrdi London, bilo podele medju Ircima koji su posle više decenija jedva obustavili oružanu borbu protiv britanske vlasti.

Šefćović je medjutim rekao da EU „ne prihvata taj argument“ – da je cilj budućeg zakona zaštita mira u Severnoj Irskoj, već smatra da bi taj čropis bio „potpuno suprotan tome“.

Rasprava o zakonu u britanskom parlamentu je zakazana za ponedeljak.

EU u najnovijem sporu s Londonom ima saveznika u Nensi Pelosi, predsdnici Predstavničkog doma Kongresa SAD. Ona je u četvrtak rekla da Velika Britanija neće imati šanse da postigne željeni trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama, ako prekrši međunarodni ugovor – s EU i ako podrije mirovni sporazum o Severnoj Irskoj.

„Kako misle da mogu da ne poštuju međunarodni sporazum? Šta su mislili? Nisu mislili na bilateralni trgovinski sporazum Velika Britanija SAD“ – rejkla je Pelosi.

Mnogi britanski političari i pravnici takođe su uznemireni, a najviši državni službenik u vladinom pravnom odeljenju podneo je ostavku ove nedelje, navodno zbog protivljenja predloženom zakonu.

Bivši konzervativni lider Majkl Hauard, pristalica Bregzita, rekao je da Vlada šteti britanskoj „reputaciji pristojnosti i poštovanja vladavine zakona“.

„Kako možemo da zamerimo Rusiji ili Kini ili Iranu kad njihovo ponašanje padne ispod međunarodno prihvaćenih standarda, ako tako oskudno poštujemo svoje ugovorne obaveze?“, rekao je on u parlamentu.

Velika Britanija je napustila političke strukture EU 31. januara, a ekonomsku će 31. decembra, kada se završi 11-mesečni prelazni period. Dve strane do tada pokušavaju da sklope novi trgovinski sporazum, ali razgovori su zaglibili oko pitanja koja uključuju prava ribolova u vodama Velike Britanije i pravila poštene konkurencije preduzeća.

Glavni pregovarači dveju strana, Dejvid Frost i Mišel Barnije, trebalo je da danas završe najnoviju rundu pregovora. Obe strane kažu da će se Velika Britanija, ukoliko ne bude postignut sporazum do sledećeg meseca, 1. januara suočiti s ekonomski skupim i za nju štetnim izlaskom iz EU bez dogovora.

(Beta)

