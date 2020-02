Farma lešnika na 50 ha, pomoć iz IPARD programa

ERDEVIK – Gazdinstvo Aleksandra Maukovića, vlasnika firme za proizvodnju lešnika „Pan promet“ iz Erdevika posetili su danas ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. Mauković je dobio preko IPARD program od Evropske unije oko 7,7 miliona dinara, ukupna vrednost te investicije je oko 18 miliona dinara, a njegovo gazdinstvo raspolaže sa oko 90 hektara od kojih je 50 pod lešnikom.

On je gostima ispričao da su čekali 12 meseci da im odgovore na zahtev za sredstva, da su u relativno kratkom roku uspeli da realizuju investiciju i vrlo brzo su dobili rešenje od Uprave za agrarna plaćanja da će dobiti novac, što se i dogodilo kroz dve nedelje.

Fabrici je naveo da je Evropska unija kroz IPARD program opredelila 175 miliona evra, što će zajedno sa finansijskom pomoći, odnosno sufinansiranjem koje je opredelila Vlada Srbije i uz pojedinačne investicije dovesti do ulaganja od oko 400 miliona evra.

Program u Erdebviku je jedan od takvih, kazao je Fabrici i dodao da su, u okviru mera koje se realizuju kroz IPARD, uspeli do sada da obezbede više od 160 traktora, za koje, kako kaže, postoji veliko interesovanje u Srbiji.

„Iskoristite ova raspoloživa sredstava, jer i Aleksandar i njegova porodica su od ovog novca uspeli da poboljšaju život i proizvodnju ovde koju imaju“, poručio je poljoprivrednicima Fabrici.

Ministar Nedimović je rekao da je do sada podneto 1.380 zahteva, ako se ne računa konkurs koji se završava sutra i koji se odnosi na meru tri.

„Veliko je interesovanje za traktore i mehanizaciju. Nove ljude angažujemo u Upravi za agrarna plaćanja da bismo ubrzali čitav sistem. Do pre par godina svi su pričali o IPARD-u, ova Vlada je to uspela da realizuje. Prvi put pojedinci u zadnjih nekoliko meseci dobijaju novac od strane EU, direktno na ruke i kad dobijete 60, 70 posto bespovratno to su ozbiljne stvari“, rekao je Nedimović.

Kazao je i da se konkretno na primeru gazdinstva Aleksandra Maukovića iz Erdevika „sjedinilo nekoliko stvari“.

„Želja Evropske komisije i Evropske unije i Srbije da pomognu, drugo imate mladog čoveka i novu vrstu poljoprirvedne proizvodnje, koja nije tako karakteristična za Srbiju, a to znači da je neko ispitivao tržište. To treba da radimo. Ova mašina zamenjuje 300 ljudi, zamislite koliko se njemu smanjuju troškovi, koliko profira njemu ostaje više, a imate još plus jedan problem, a to je što ljudi za branje nema dovoljno“, rekao je Nedimović.

On očekuje još pet novih konkursa ove godine, a prvi će, kaže, biti za ruralni turizam, potom slede oni koji se odnose na nabavku traktora, za fizičku imovinu i prerađivačke kapacitete. Ove godine će se pregovarati, najavio je Nedimović, za IPARD tri program, koji će se odnositi na rekonstrukciju puteva i elektrifikaciju.

(Tanjug)