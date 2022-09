Farmeri: Uvoz mleka u Srbiju je završni udarac domaćim proizvodjačima

Proizvodjači mleka u Srbiji rekli su danas da će uvoz mleka iz Češke i Poljske, kako bi se nadomestila nestašica, biti završni udarac domaćoj proizvodnji i stočarstvu.

„Uvoz mleka je jedini način da se zataška nestašica tog proizvoda na domaćem tržištu, ali i problem koji postoji u otkupnoj ceni mleka. To je završni udarac stočarstvu“, izjavio je za Betu vlasnik farme iz sela Skorenovac kod Pančeva Dejan Trajković.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je pre tri dana „da ima dovoljno mleka, i da se kupuju enormne količine, bez ikakvog razloga“.

„Mleka ne može da bude dovoljno ako neko udje i kupi 36 litara dugotrajnog mleka“, rekao je Vučić i dodao da 60 odsto ljudi koji nisu bogati, ali nisu ni siromašni, kupuje isključivo dugotrajno mleko i da će Imlek uvesti 3.000 tona mleka iz Poljske, a Laktalis oko 6.000 litara iz Češke, tokom tri meseca.

Trajković je istakao da ne zna kome će ići razlika u ceni izmedju 120 dinara, koliko je, odlukom države o ograničavanju cena osnovnih životnih namirnica koštalo UHT mleko sa 2,8 odsto masti, i nove, veće cene od prošle nedelje od 128,99 dinara po litru, kao ni razlika u smanjenju marže sa 12 odsto na pet odsto.

On je rekao da mu mlekara kojoj prodaje mleko do sada nije ponudila veću cenu po osnovu tog poskupljenja u maloprodaji, a da i „ne mora jer cene diktiraju najveće mlekare Imlek i Somboled i kada one ne podignu cenu to ne čine ni druge“.

„Zbog tog problema smo od države mesecima tražili da odredi minimalnu, zaštitnu cenu mleka, ali nismo dobili podršku sa obrazloženjem da ne može da se meša u privatni biznis“, rekao je Trajković.

Vlasnik farme iz sela Nakovo kod Kikinde Josip Mačković rekao je da „čestita“ državi na rešenju da nestašicu mleka na domaćem tržištu „zamaskira“ uvozom iz Poljske i Češke.

„Domaći proizvodjači mleka su za državu Srbiju nebitni, ne treba da postoje. Umesto da nama pomognu, uvoziće mleko i podsticati proizvodnju u Poljskoj i Češkoj“, rekao je Mačković.

Dodao je da još nije dobio premiju koja je posle protesta od pre mesec dana obećana i sa deset dinara povećana na 15 dinara po litru, ali samo za jedan kvartal.

Istakao je da je sve uvereniji da „dva teleta treba odneti u zoološki vrt da bi deca mogla da vide da su se goveda uzgajala u Srbiji“.

„Nije rešenje problema u uvozu mleka, već u pomoći domaćem stočarstvu, jer ako se uništi uvoziće se ne samo mleko, nego i meso, a i zemljište koje ne može da obnovi humus bez stočnog djubriva“, rekao je Mačković.

Prema podacima na osnovu zahteva za premiju u Srbiji ima oko 25.000 farmera i zapošljavaju oko 100.000 ljudi.

(Beta)

