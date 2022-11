FČ SAD ukinula odobrenja na novu opremu Huaveia i ZTE

VAŠINGTON – Federalna komisija za komunikacije (FČ) SAD ukinula je danas odobrenja za novu telekomunikacionu opremu kineskih kompanija Huavei Tećnologies i ZTE jer predstavljaju neprihvatljiv rizik za nacionalnu bezbednost SAD.

FČ je saopštila da je usvojila konačna pravila koja zabranjuju prodaju ili uvoz opreme za koju se smatra da predstavlja rizik za nacionalnu bezbednost SAD, što predstavlja poslednji udar na kineske proizvođače telekomunikacione opreme, preneo je Rojters.

Predsednica FČ-a DŽesika Rozenvorsel poslala je predloženu meru, koja faktički zabranjuje kompanijama da prodaju novu opremu u SAD, preostalim komesarima na konačno odobrenje u oktobru.

Huavei je odbio da komentariše meru, a ZTE nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Ideja je prvi put predložena sredinom 2021.

Mera FČ će, takođe, pogoditi Dahua Tećnologi Co, Hangzhou Hikvision Digital Tećnologi Co Ltd i Hitera Communications Corp Ltd, navodi se u saopštenju FČ.

(Tanjug)

