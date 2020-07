FED produžava program podsticaja do kraja 2020.

VAŠINGTON – Američke Federalne rezerve su saopštile danas da će produžiti neke svoje programe finansijske podrške za preduzeća, vlade i građane do kraja 2020. Godine, javlja CNBC.

Programi, čije je važenje prema prvobitnom planu bili oročeno do 30. septembra, i kojima se predviđaju brojne olakčice u rasponu od kredita za mala preduzeća po povlašćenim uslovima do kupovine obveznica sa neinvesticionim rejtingom, produžavaju se do 31. decembra.

(Tanjug)

