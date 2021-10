Mađarska nastavila da dobija gas preko Ukrajine

BUDIMPEŠTA – Mađarska dobija gas iz Ukrajine i danas, saopštio je operator mađarskog gasovoda FGSZ, ali je odbio da imenuje trgovinsku kompaniju koja isporučuje gas, javlja Rojters.

Ruski Gasprom, prema dugoročnom sporazumu sa Budimpeštom o snabdevanju gasom koji je stupio na snagu u petak, sada isporučuje gas Mađarsko preko Srbije i Austrije umesto preko Ukrajine.

FGSZ je potvrdio Rojtersu da je 1. oktobra na cevovodu u Srbiji pušten u rad novi interkonektor.

„Ako neko (trgovinsko) preduzeće prima gas preko Ukrajine, ono može da nastavi da koristi gasovod koji ide preko Ukrajine, a trenutni podaci o isporukama pokazuju da iz Ukrajine danas stiže slična količina gasa kao preko novog gasovoda iz Srbije“, naveo je FGSZ u saopštenju.

Dodaje takođe da kao operator prenosnog sistema ne može da otkrije identitet trgovinske firme koja je u to uključena.

Iz FGSZ-a su naveli da, pored Gasproma, Mađarskoj gas isporučuju desetine firmi preko različitih ruta, od kojih je jedna i ukrajinski gasovod.

Sergij Makogon, šef ukrajinskog operatora za tranzit gasa, napisao je u postu na Fejsbuku da Gasprom nije nastavio tranzit gasa preko Ukrajine za Mađarsku.

„Trenutno postoji mali protok gasa iz Ukrajine u Mađarsku, ali to nije tranzit, to je reeksport gasa evropskih trgovaca koji zalihe čuvaju u ukrajinskim podzemnim skladištima“, naveo je on.

Odluka Gasproma da transportuje gas Mađarskoj preko Srbije i Austrije, a ne preko Ukrajine, lišava Kijev prihoda od tranzitnih taksi i takođe onemogućava ukrajinski reverzibilni uzvoz gasa iz Mađarske, što je ta zemlja praktikovala od 2015. kao način da ne kupuje gas direktno od Rusije, navodi britanska agencija.

Nezadovoljstvo zbog novog mađarskog gasnog sporazuma sa Gaspromom prelilo se u bilateralni spor između Kijeva i Budimpešte, čiji su odnosi već zaoštreni povodom upotrebe mađarskog jezika u ukrajinskim školama.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.