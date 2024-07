Filipović: Jetel će nastaviti da u ponudu dodaje nove usluge

Izvršni komercijalni direktor „Jetela“ (Yettel) Saša Filipović izjavio je danas da ta kompanija radi intenzivno na tome da postane kompletan telkomunikacioni igrač koji će u svoju ponudu, pored trenutnih, uključiti još više usluga.

„Nakon više od 15 godina u mobilnoj sferi, pre više od dve godine, lansirali smo usluge kućnog interneta i televizije za domaćinstva. I mislim da je to dobar pravac, radimo intenzivno na tome da postanemo kompletan telko igrač, da gradimo naš ‘Jetel’ ekosistem. Želimo da što više usluga uključimo u ponudu, tu je i Jetel banka, tako da je pred nama uzbudljiv period. Prve reakcije korisnika nam pokazuju da smo na dobrom putu da to i ostvarimo“, kazao je on agenciji Beta.

Istakao je da će kompanija nastavićti da radi i na daljoj digitalizaciji i razvoju Jetel aplikacije, koja je, kako je ocenio, centralno mesto digitalne interakcije sa korisnicima.

„Razvijamo je više od deset godina i danas možete u aplikaciji da uradite gotovo sve zbog čega biste inače morali da posetite poslovnicu ili zovete kontakt centar. U samo par klikova, možete da platite račune, pregledate listing, promenite paket ili aktivirate roming, platite parking ili kartu u gradskom prevozu“, kazao je Filipović.

Istakao je da danas aplikacija ima 1,4 miliona korisnika, što je, prema saznanjima kompanije „Jetel“, najveći broj korisnika koji neka lokalna aplikacija ima u Srbiji, a taj broj konstantno raste.

„Samo u poslednjih šest meseci razvili smo 16 novih funkcionalnosti i stalno je unapređujemo. Kada bih sumirao dalji pravac za nas, to bi definitivno bilo dalje građenje našeg ekosistema sa sve većim brojem usluga koje ćemo da uključimo, kao i dalja digitalizacija poslovanja, ali i celokupnog društva“, kazao je on.

Filipović je naveo da novi proizvod, Yettel Sve, nudi usluge za mobilnu telefoniju, fiksni internet i televiziju na jednom računu.

„Trend da se usluge objedine u jednom računu prisutan je svuda, pa i kod nas. To jasno ukazuje na evoluciju industrije ka većoj praktičnosti i efikasnosti za korisnike. Naprosto, savremene tehnologije mnogo nude, ali nekad mogu da se čine komplikovane. Ono što ovakav pristup donosi kao dodatnu vrednost jeste bolji uvid u potrošnju i omogućava peronalizovaniju ponudu“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, želja kompanije je da korisnicima pruži sveobuhvatno iskustvo.

„Uz našu novu uslugu, Yettel Sve, možete uštedeti vreme, ali i novac. Nije više potrebno da plaćate različite račune mobilnu telefoniju, kućni internet i televiziju. Sve što vam je kao korisniku potrebno, nalazi u našoj ponudi i na jednom računu. Lako je razumljivo i nudi kombinaciju usluga za svako domaćinstvo i za celu porodicu, a donosi i značajnu uštedu u poređenju sa pojedinačnim cenama“, kazao je Filipović.

Dodao je da je usluga namenjena svim postojećim, ali i novim korisnicima.

„Pored objedinjenog računa, tu je ušteda od čak 36.000 dinara za dve godine, kao i 15.000 dinara popusta na kupovinu uređaja i popust za uključivanje dodatnih mobilnih brojeva. Od sada je korisnicima na raspolaganju šest paketa. Tu su Yettel Sve, Yettel Svuda i Yettel Kod Kuće, sva tri paketa u M i L opcijama, u zavisnosti od kombinacije željenih usluga“, naveo je Filipović.

Prema njegovim rečima, za pakete Yettel Sve i Yettel Svuda mobilni, glasovni i internet saobraćaj je neograničen, dok korisnici paketa koji uključuju Yettel TV mogu potpuno besplatno aktivirati jedan od servisa, Deezer ili Max (HBO), a TV platforma se od sada zove Yettel TV.

Govoreći o telekomunikacionim trendovima u Srbiji i u svetu on je naveo da je telekomunikacioni sektor već godinama u fazi ubrzane transformacije, vođen inovacijama u tehnologiji i promenama u korisničkim navikama.

„Uvođenje 5G mreža, rast IoT uređaja, razvoj cloud computing usluga i primena AI tehnologija ključni su faktori koji oblikuju I koji će tek da oblikuju našu industriju. Mogu slobodno da kažem da Srbija prati globalne trendove, što će svakako doprineti boljoj povezanosti, digitalizaciji i ekonomskom razvoju zemlje“, zaključio je Filipović.

(Beta)

