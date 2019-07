Filips nadmašio očekivanja, ali strahuje od novih tarifa

AMSTERDAM – Prodaja holandskog proizvođača medicinske opreme Filipsa (Philips) porasla je u drugom kvartalu za šest odsto, više nego što je očekivano, zahvaljujući snažnoj tražnji za njegovom medicinskom opremom u Kini i Sjedinjenim Državama.

Filips, koji prodaje širok spektar proizvoda – od četkica za zube do rendgen aparata – takođe je zadržao svoju procenu o solidnom rastu prodaje tokom čitave godine, pošto je uknjižio rast novih narudžbina od osam odsto, prenosi agencija Rojters.

Na jutrošnjem ranom trgovanju u Amsterdamu, akcije Filipsa skočile su za 3,5 odsto, čime je postao najveći dobitnik u okviru indeksa Stoxx 600.

„Ostvarili smo rast u svim našim segmentima u drugom tromesečju i očekujemo da će se to nastaviti. Zabeležili smo snažne rezultate na tržištima u razvoju, među kojima je i Kina, i to će se nastaviti“, izjavio je izvršni direktor kompanije Frans van Huten novinarima.

Filips, koji se fokusirao na zdravstvenu zaštitu otkako je u zasebne kompanije izdvojio svoje ogranke za rasvetu i potrošačku elektroniku, potvrdio je svoj cilj o povećanju prodaje za 4,0 do 6,0 odsto godišnje do 2020. godine.

Kompanija je saopštila i da je trgovinski spor između SAD i Kine glavni izvor zabrinutosti, pošto su i krajnji proizvodi i komponente kompanije pogođeni novim tarifama.

„Najveći tmurni oblak koji se nadvija nad nama je moguća četvrta runda tarifa. Ako bi se to dogodilo, to bi povećalo iznos za koji bi bila umanjena naša zarada ove godine na 20 miliona evra, ali niko ne zna da li će se to i dogoditi“, poručio je Van Huten.

(Tanjug)